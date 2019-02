MØTTE PRINSEN: I snøkampuflasjedrakt og med maske for ekstremt kalde dager møtte soldaten Chris Anderson hjemlandets prins på Bardufoss. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Soldat Chris møtte prins Harry: – Spurte om jeg hadde sendt blomster til kona!

Den britiske soldaten Chris Anderson har trent i Norge siden desember. Da han møtte prins Harry på Bardufoss, ble han spurt om han hadde husket på kona på valentinsdagen.

Publisert: 14.02.19 16:49







Anderson var en av soldatene som skulle vise fram hvordan de britiske styrkene trener på å klare seg i ekstrem kulde. For dem er Bardufoss et ypperlig sted å få testet seg mot elementene.

– Jeg har vært her siden desember. Det er et nydelig land, sier Anderson til VG.

Soldaten skal etter planen være på Bardufoss fram til slutten av mars.

Han hadde da nettopp snakket med prinsen i et par minutter om hva slags vinterutrustning de bruker i den arktiske treningen.

Ville spørre om Meghan

– Hva spurte prinsen deg om da?

– Han spurte meg ut om utstyret og bekledningen, og så spurte han om jeg hadde sendt blomster hjem til min kone.

– Sa han noe om sin kone?

– Nei, det gjorde han ikke. Det fristet å spørre ham, men jeg gjorde det ikke.

KJÆRLIGHETSHULE: Prins Harry besøkte en snøhule laget av britiske soldater på Bardufoss. Hulen var pyntet med bryllupsbilder fra Harry og Meghans store dag i fjor. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Lys, bilder og musikk i snøhulen

For også prins Harry har måttet ta et par timer borte fra sin kone Meghan på alle hjerters dag. Likevel var ikke hertuginnen helt glemt.

I snøhulen som Harry skulle inspisere til slutt, hadde britene pyntet opp med bilder fra bryllupet deres i mai 2018 og levende lys.

Norske medier fikk ikke være inne i den trange snøhulen mens prinsen oppdaget hva soldatene hadde stelt i stand. De britiske fotografene som var inne i hulen da han kom inn, fortalte at han syns det var svært morsomt.

I tillegg til bilder og lys, hadde de satt på klassisk musikk for den rojale gjesten.

– Vi har det ikke alltid sånn, forsikret en soldat prinsen da de kom ut av snøhulen.

I oktober ble det klart at de Harry og Meghan skal bli foreldre i vår.

Harrys besøk på Bardufoss skjer drøyt to år etter at han tok med kjæresten Meghan på hemmelig kjærlighetsferie til Tromsø, ifølge den britiske avisen The Sun. Da skal de blant annet ha bodd på Tromvik Lodge, som ligger en times kjøretur fra Tromsø.

De to skal ha vært på hvalsafari og sett på nordlyset sammen under turen til Norge.

BRYLLUPSDAGEN: Et bilde fra prins Harry og Megans hest og kjerretur etter vielsen i fjor sommer pyntet opp den iskalde snøhulen prinsen besøkte den første valentinsdagen som gift mann. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Den britiske prinsen ankom Bardufoss cirka klokken 11.20 torsdag. Han besøker militærleiren i anledning at britene har trent i området i 50 år. Øvelsen går under navnet Clockwork.