INNLAGT: Kjendisbladet TMZ hevder Paris Jackson er innlagt på sykehus. Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Paris Jackson slår tilbake mot kjendisblad: – Løgn

Michael Jacksons datter, Paris Jackson, går ut mot kjendisblad på Twitter.

Publisert: 16.03.19 21:34 Oppdatert: 16.03.19 21:54







TMZ hevder i en sak publisert lørdag at Paris Jackson (20) er innlagt på sykehus etter et selvmordsforsøk. Via Paris Jacksons verifiserte Twitter-konto svarer hun TMZ og sier de lyver.

les også Paris Jackson bryter tausheten og forsvarer pappa Michael

TMZ har oppdatert saken ved å hevde at kilder nær 20-åringen sier at hun nylig ble sluppet ut av sykehuset.

Paris Jackson la i kveld også ut et bilde på Instagram-story, som viser at 20-åringen angivelig ikke er innlagt på sykehus.

«Fuck you. I’m chillen like bob dylan», skriver hun.

Dette kommer i kjølvannet av dokumentaren «Leaving Neverland». I filmen kommer det frem påstander om popkongens angivelige misbruk av barn. Michaels eldste bror har tidligere sagt at beskyldningene i filmen har gått hardt inn på popkongens tre barn Paris Jackson (20), Michael Joseph Jackson Jr. (22) og Prince Michael Jackson II (17).

les også Onkel Jackie om Michael Jacksons barn: – De er knust

I den kontroversielle dokumentarfilmen beskriver Wade Robson og James Safechuck hvordan Michael Jackson systematisk misbrukte dem som smågutter - fra de var syv og ti år gamle.

Paris Jackson har tidligere gått ut mot ryktene på Twitter.

– Jeg har faktisk ikke kommet med noen uttalelser ennå, spesielt ikke om hvordan dette påvirker min karriere. Dere strekker dette litt langt, skrev hun i en melding, som senere ble slettet.

les også Amerikanske medier: Paris Jackson innlagt

Fikk du med deg Paris Jackson i sitt første alene-intervju?