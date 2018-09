PUNGER UT: Gwyneth Paltrow. Foto: NTB SCANPIX

Gwyneth Paltrow må betale for vaginaeggskandale

RAMPELYS 2018-09-05T16:39:31Z

Skuespillerens selskap solgte vagina-egg som ikke kunne holde det de lovet.

Paltrows selskap Goop, som selger en rekke produkter tilknyttet new age-livsstil, har gått med på å betale drøyt 1,2 millioner kroner i forlik etter et søksmål om feilaktig promotering av vagina-egg.

Distriktsadvokaten i Santa Clara , California, skriver at Goop-produktene – eggformede steiner designet for å puttes i vagina – har blitt promotert med påstander om at de har positiv effekt på hormonbalanse, menstruasjonssyklus, livmorprolaps og blærekontroll.

I tillegg omfatter søksmålet en oljeblanding som ifølge Goop skulle hjelpe mot depresjon.

Distriktsadvokaten understreker at de ønsker å forsvare innbyggerne mot selskaper som lover helsemessig effekt uten forskning som støtter opp om påstandene.

Goop har nå lovet å refundere kjøp av eggene og oljen.

Mer vaginabråk

På selskapet nettside kan man fortsatt kjøpe eggene. Der står det nå at de «kan» hjelpe med å dyrke seksuell energi, intensivere femininitet og gi flott åndelig kraft.

Gwyneth Paltrow og selskapet hennes har tidligere fått massiv kritikk for fantasifull omgang med fakta – ikke minst i forbindelse med kvinners underliv.

Paltrow slo et slag for damping av vagina, i en behandling titulert «Mugworth V-Steam», som møtte motbør fra gynekologer.

Ifølge The Guardian mente disse at metoden kunne forstyrre vaginaens naturlige pH-balanse, og endog forårsake farlige brannskader.

Goop sier ifølge Bloomberg at de er uenige i distriktsadvokatens innstilling, og mener de ikke har gjort noe galt, men ønsker å få saken ut av verden raskt.