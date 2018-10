IKKE ENIG: Den amerikanske presidenten er ikke enig med Taylor Swifts syn på senatorkandidat Marsha Blackburn. Foto: Alex Brandon / TT NYHETSBYRÅN

Donald Trump om Taylor Swift: – Liker Swifts musikk 25 prosent mindre

Den amerikanske presidenten forteller hva han syns om popdronningen etter at hun røpet sitt politiske ståsted på Instagram.

Publisert: 09.10.18 09:44

I går skrev popdronningen Taylor Swift (28) om sitt politiske ståsted, der artisten røper at hun er demokrat på sin hals.

Swift poengterte på Instagram at hun ønsket å stemme mot diskriminering av LGBTQ-miljøet (lesbian, gay, bisexual, trans and queer, red.anm. ) og mot det hun beskriver som «systematisk rasisme» i USA.

Videre skriver Swift at det ikke vil være mulig for henne å støtte republikanerens senatorkandidat Marsha Blackburn, som hun mener har en skremmende svak merittliste med tanke på innsats for likestilling.

Den amerikanske presidenten Donald Trump er imidlertid uenig med popartisten. Trump møtte pressen på South Lawn mandag ettermiddag, der han ble spurt om Swifts syn på politikken og Marsha Blackburn.

– Marsha Blackburn gjør en veldig god jobb i Tennessee, svarer Donald Trump til TMZ .

I 2013 skrev Huffingtonpost at Marsha Blackburn mente kvinner «ikke ønsket» likestilt lønn mellom kvinner og menn. Blackburn stemte blant annet mot «Lily Ledbetter Fair Pay Act», som skulle bedre kvinners rettigheter på arbeidsplassen.

– Jeg mener det er viktigere at kvinner blir anerkjent av selskapene. Jeg har alltid sagt at jeg ikke vil få en jobb kun fordi jeg er kvinne, men fordi jeg er best kvalifisert til jobben, sa Blackburn den gang, og la til:

– Det å sørge for at selskapene beveger seg i den retningen - det er det kvinner vil ha. De vil ikke at dette skal avgjøres i Washington. De vil heller ha makt og kontroll og evnen til å ta disse avgjørelsene for seg selv.

Den amerikanske presidenten legger til at Taylor Swift sannsynligvis ikke vet noe særlig om Marsha Blackburn.

– Jeg er sikker på at Taylor Swift ikke vet noe om henne. La oss si at jeg liker Taylor Swifts musikk 25 prosent mindre, sier han.

Mellomvalget i USA er den 6. november, og nærmer seg med stormskritt.

– Hun (Blackburn) leder nå vesentlig, noe som hun burde gjøre, sier Trump.

Popartisten kommer til å avlegge sin stemme i Tennessee, som er en republikansk stat. Swift røpet på Instagram at stemmen hennes ville gå til demokraten Phil Bredesen i stedet.

« Jeg stemmer på Phil Bredesen i Senatet og Jim Cooper i Representantenes hus », lyder det fra popstjernen, som maner alle sine 112 millioner følgere på billeddelingstjenesten, til å utføre sin samfunnsplikt og stemme.

« Vær så snille å sette dere ordentlig inn i hva kandidatene deres står for », legger hun til.