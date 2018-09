Helene Olafsen etter nye «Senkveld»: – Var redd jeg skulle knekke

2018-09-13

NYDALEN STUDIO (VG) Stian Blipp (28) og Helene Olafsen (28) var slitne, men lettet etter nervekjøret torsdag kveld.

Publisert: 13.09.18 20:42 Oppdatert: 13.09.18 22:09

Premiereprogrammet på nye «Senkveld» ble spilt inn i Nydalen i Oslo torsdag kveld og vises på TV 2 fredag. Blipp pustet lettet ut etterpå og ga gjestene i studio mye av æren for at de kom vel i mål.

– Hver gang vi hakket eller nølte litt, var de veldig overbærende med oss. Så all honnør til dem, sa han til VG etter at den røde lampen var skrudd av.

Olafsen var svært spent og på forhånd usikker på sin egen reaksjon.

– Jeg var bekymret for at jeg skulle knekke helt da vi var ferdig, men jeg har en god følelse i magen nå, sa en lettet Olafsen til VG etter sendingen.

Nå venter evaluering før de neste 13 programmene skal spilles inn.

– De blir nok en liten evaluering i kveld, men jeg takler ikke den store før i morgen. Det er jo egentlig publikum som skal evaluere, og det er den er jeg livredd for, innrømmet Blipp.

Olafsen skjøt inn:

– Terningkast er jo en ting, men det er folket vi vil skal være på vår side.

Begge er klare på at det alltid er noe man kan gjøre bedre.

– Forhåpentlig er vi litt bedre på intervjuene når vi nærmer oss jul, spøkte Blipp.

Statsministeren

Gjestene i det aller første programmet er statsminister Erna Solberg, friidrettsstjernen Karsten Warholm og hans trener Leif Olav Alnes – samt filmstjernene Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner, begge aktuelle i katastrofefilmen «Skjelvet» .

Joner og Dahl Torp forklarte til VG etter sendingen at de også var nervøse før de gikk på, og beskrev stemningen i studio som «dirrende», og at man kunne kjenne nervene backstage.

– Jeg kjenner at pulsen går, sa Joner.

Dahl Torp sa at hun tidligere var veldig redd for å miste prateevnen da hun skulle på lufta.

– Jeg var redd for å miste tråden på en tanke, for det er irriterende ikke å få sagt det man ønsker å si.

Solberg var den første til å innta sofaen. Hun fikk blant annet spørsmål fra programlederne om hun noe gang hadde misbrukt statsministertittelen for å oppnå goder, og da svarte hun nølende, smilende, men bekreftende:

– Det har kanskje hendt at Statsministerens kontor har ringt og spurt om det er to ledige teaterbilletter ...

Konfrontert med hvordan hun takler statsråder som dummer seg ut, svarte Solberg – og presiserte at det var på vegne av både dem og seg selv – at «man må puste med magen og si unnskyld hvis man gjør noe galt».

– Når folk har det vanskelig, er det viktig å få folk til å tenke over sin egen situasjon. Presset er mye større på medieutsatte personer. Men vi politikere er robuste fordi vi får mye kjeft.

Om skandale-TV

Solberg, som tidligere har blitt «avslørt» som en ivrig Candy Crush-spiller , røpet at hun fortsatt er svak for dataspill og gjerne kobler ut med det. Men snakkis-TV-serien «Ex og the Beach» ser hun ikke på.

– Jeg har en statssekretær som ser mye på «Ex on the Beach», så jeg blir oppdatert. Jeg har hørt at det er mange bergensere med, og at de ligner på Stian Blipp, alle sammen. Bergensere liker å eksponere seg, fleipet hun.

Solberg fortalte også om hvordan det er å være på tomannshånd med USAs president, Donald Trump.

– Trump er faktisk en hyggelig person, men det er ikke mange tomannshånd-møter vi har hatt. Men møter man ham ansikt til ansikt, så er han jo grei å snakke med. Jeg har hatt tyngre small talk-samtaler med andre statsledere. Men det betyr ikke at alt han gjør er riktig, sa Solberg.

Etterpå innrømmet Solberg for VG at hun får vite på forhånd hva samtaletemaene er når hun stiller opp i talkshow som dette.

– Ja, jeg har en kommunikasjonsavdeling som har snakket gjennom spørsmålene på forhånd, men det blir jo aldri helt sånn. Ting utvikler seg jo gjerne også med andre gjester til stede. Man har et utgangspunkt for en samtale, og så går det videre.

Det kunne Dahl Torp også opplyse om at hun alltid får når hun skal på TV-show.

– Jeg vet ikke om det er en yrkeshemmelighet, men det er vanlig at de går gjennom alt med alle, sa skuespilleren.

Torp og Joner om filmskader og streik ( teksten fortsetter under VGTV-intervjuet ):

Solberg føler sjelden at hun i ettertid mener hun har sagt mer enn ønskelig.

– Det skjer ikke så ofte. Men det er kanskje litt vanskeligere i «Nytt på Nytt» og sånn. Spillet om å være morsom kan føre folk litt lenger.

Statsministeren mente at Blipp og Olafsen klarte brasene.

– Det var veldig hyggelig. De er flinke, men selvfølgelig var alle litt nervøse siden det var første gangen. Men jeg tror de er verdige arvtagere.

Ikke på sosiale medier

Ane Dahl Torp forklarte til programlederne at hun er skeptisk til sosiale medier, og at hun selv har valgt å styre unna.

– Jeg er så sinnssykt nysgjerrig, så jeg kan ikke leve med det. Å sjekke hva folk spiste til middag. Det går ikke, sa skuespilleren.

Torp er også nøye med at hennes egne barn ikke skal ha smarttelefoner eller komme på sosiale medier før de er 13 år, fordi hun er skremt av all mobbingen.

– Tenk å være ungdom å sitte og se på at andre opplever ting der uten mens du selv sitter hjemme? Det hadde jeg ikke klart da jeg var ung, for jeg var livredd for å gå glipp av noe, forklarte hun.

Nerver

Blipp betrodde på Instagram for tre dager siden at han har vært ekstremt spent.

« Det er premiere på Senkveld denne uken, og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal gjøre av meg. Håper så inderlig at dere kommer til å kose dere med det!! », skrev han og opplyste om at kroppen var full av en «king-size porsjon med nerver».

Det var i april i år at TV 2 meldte at Blipp skulle bli programleder for «Senkveld» sammen med Helene Olafsen, tidligere snøbrettkjører.

Mens Blipp er kjent som programleder for «Norske Talenter», «Gullruten», «Idol», «Mitt Dansecrew» og «Stian Blipp Show», har Olafsen tidligere danset seg til seier i «Skal vi danse» . Hun var medprogramleder for Idrettsgallaen i januar, men det er første gang hun blir programleder for et show som går over flere uker.

Olafsen er imidlertid godt TV-vant etter å ha vært reporter og ekspert for Discovery under OL i Pyeongchang tidligere i år.

Etter 30 sesonger og totalt 435 fredager som trekkplaster på TV 2, satte forgjengerne Thomas Numme (48) og Harald Rønneberg (44) punktum i vår. Det var en tårevåt og følelsesladet affære .