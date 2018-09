FOR SENT UTE: – I våres innså jeg at rent timingen var gal, at jeg var for sent ute, uttaler Foto: Johannessen, Jan / VG

«Blondinbella» stopper TV-serie

Den kjente svenske bloggeren Isabella Löwengrip (28) tror ikke lenger på suksess.

Det skriver Löwengrip på sin egen blogg . Både Aftonbladet og Expressen omtaler også denne saken.

– Jeg har valgt å takke nei til å gjøre min egen TV-serie som skulle hete «Being Bella», forteller bloggeren.

På bloggen sin har hun tidligere forklart at realityserien var tenkt som en blanding av «Keeping up with the Kardashians» og «The office». Nå gir hun denne begrunnelsen for hvorfor det likevel ikke blir noe av TV-serien:

– I våres innså jeg at timingen var gal, at jeg var for sent ute. Majoriteten av de svenske realityseriene som kommer, vil ikke bli en suksess. Dessverre.

Löwengrip har lenge vært en stor blogger i Sverige , og tjener mellom 500.000 og 600.000 kroner i måneden. I tillegg til å skrive om ting fra hverdagen skriver hun også om alvorlige temaer som hets og mobbing .

Det vakte også oppsikt da den kjente bloggeren i 2012 kastet klærne og poserte naken på forsiden av sitt eget magasin. Hun ønsket den gangen å slå et slag for kvinner i alle former og fasonger med sin kampanjen «Size Me».

Isabella Löwengrip har tidligere fortalt at planen hennes var å la TV-seerne følge henne i hverdagen.

– Jeg lever et så spennende og intensivt liv og få lov til å vise dette gjennom realityserie oppleves veldig morsomt. Det gir mine følgere en mulighet til å komme enda tettere på meg, sa Löwengrip i et intervju med Aftonbladet .

I mai i fjor ble det kjent at Lowengrip og ektemannen Odd Spångberg går fra hverandre etter fire år.

«Odd og jeg ønsker å komme med en felles uttalelse. Etter å ha tenkt oss nøye om har vi kommet frem til at vi skal skilles», skrev bloggeren den gang på sin Instagram-konto. De to giftet seg i 2013 da Lövengrip gikk gravid med sønnen deres.

I slutten av august ble det kjent at bloggeren har kjøpt et luksushus til nesten 30 millioner kroner .