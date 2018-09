FRIFUNNET: Stella Mwangi er frifunnet Foto: Tore Kristiansen

Stella Mwangi (31) frifunnet for alt: – Jeg er lettet

2018-09-20

Artisten kan nå puste lettet ut etter at hun er frifunnet for å ha kjørt i beruset tilstand og forulempet en polititjenestemann.

Publisert: 20.09.18 08:46 Oppdatert: 20.09.18 10:16

Påtalemyndigheten var for sent ute med å anke frifinnelsen av Stella Mwangi tidligere denne måneden, slo Borgarting lagmannsrett fast i en avgjørelse.

Det er denne avgjørelsen påtalemyndigheten nå velger å ikke anke, og saken er nå avsluttet, opplyser Mwangis advokat Silje Elisabeth Stenvaag til VG.

– Det betyr at saken er ferdig og at Stella Mwangi kan puste lettet ut først nå, selv om det har vært gode nyheter hele veien. Først nå kan hun si at hele saken er ferdig og kan gå videre, sier Stenvaag.

– Riktig resultat

Hun forteller at utfallet ble klart torsdag morgen, og at Mwangi har fått beskjed via SMS.

– Jeg vet ikke om hun har fått det med seg ennå. Vi er veldig fornøyd med utfallet. Når først påtalemyndigheten har anket for sent, er det riktig at det blir resultatet, sier Stenvaag.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch sendte onsdag ut et skriv til påtalemyndigheten hvor han presiserer at anken må leveres innen 14 dager etter dommen har falt.

– Jeg er lettet

– Det er godt å se at rettsvesenet fungerer slik det skal. Jeg er lettet over at dommen fra tingretten blir stående, og at jeg nå kan legge saken bak meg og fortsette med musikken, sier Mwangi til VG via sin manager Erland Bakke.

Bakke sier til VG at saken har vært svært belastende for artisten.

– Politiet har unødig skapt store problemer for henne. Hun har mistet store kontrakter, hele karrieren har blitt satt på hold, og hun har fortsatt senvirkningene etter den behandlingen politiet ga henne, sier han.

Han forteller at de fortsatt vurderer å gå til rettslige skritt etter arrestasjonen.

– Vi rundt henne skal se om behandlingen fra politiet og det tapet Stella har blitt påført skal få noen etterspill, avslutter han.

Startet for ett år siden

Saken har fått mye oppmerksomhet etter at Mwangi i fjor høst ble observert i Oslo sentrum tydelig beruset.

Artisten måtte møte i retten, tiltalt for å ha kjørt i beruset tilstand, og for å ha forulempet en polititjenestemann. Politiet fant også THC, virkestoffet i cannabis, i blodet hennes.

Fyllekjøringstiltalen ble droppet da påtalemyndigheten ikke kunne bevise at Mwangi var beruset da hun kjørte bil.

Mwangi selv har hele tiden bedyret sin uskyld, og hevdet at hun først drakk etter å ha forlatt bilen, og aldri kjørte i beruset tilstand.

Hun forklarte i retten at hun aldri hadde bulket noe som helst, at hun gikk fra bilen for å rekke en avtale i en neglesalong. Der inne skal hun ha drukket en halvflaske whisky blandet med cola og øl, mens hun gjorde seg klar til jentefest.

Dommen fra Oslo tingrett falt i juni, hvor Mwangi ble frifunnet på alle punkter. Påtalemyndigheten leverte siden inn en anke, men denne kom etter fristen på 14 dager. Borgarting lagmannsrett slo fast at anken derfor måtte avvises.