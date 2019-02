OVERGA SEG: Robert Sylvester Kelly overga seg fredag til politiet i Chicago. Foto: Tyler LaRiviere / Chicago Sun-Times

R. Kelly tiltalt for seksuelt misbruk – overga seg til politiet

R&B-artisten er tiltalt på ti poster angående grovt seksuelt misbruk. Ni av postene skal involvere mindreårige.

Det er fire fornærmede i saken, ifølge tiltalen påtalemyndigheten i Cook county, Illinois, tok ut fredag, skriver BBC. Senere samme kveld overga R. Kelly seg til politiet ved Chicago First District police station.

Hendelsene skal ha skjedd mellom 1998 og 2010. Ifølge tiltalen er tre av de fornærmede mellom 13 og 16 år gamle da misbruket skal ha skjedd. Strafferammen for grovt seksuelt misbruk er mellom tre og sju år for hvert tilfelle.

Forberedende rettsmøte er satt til 8. mars.

Advokaten til Robert Sylvester Kelly, som er artisten hele navn, forteller at han tar tiltalen svært tungt og hevder at han er uskyldig. Artisten er aldri tidligere dømt.

Dokumentarserie om misbruk

Tiltalen ble tatt ut bare uker etter at en dokumentarserie kalt «Suviving R Kelly» ble sendt på TV. Den går over seks episoder og viser flere kvinner som hevder at Kelly har misbrukt dem seksuelt og utnyttet dem følelsesmessig.

I etterkant har statsadvokat Kim Foxx oppfordret kvinnene til å komme til dem med sakene sine.

Dokumentaren har allerede fått store konsekvenser for R. Kelly. Blant annet har plateselskapet Sony Music sagt opp avtalen med ham.

– Vi er stolte av å ha gitt ofrene en plattform hvor de ble hørt, heter det i en uttalelse fra TV-selskapet Lifetime fredag kveld, ifølge People.

Flere alvorlige anklager

Kelly har i årevis fått anklager om overgrep mot seg, men benektet dem. Blant dem som har anklaget ham, er hans egen ekskone.

I 1994, da han var 27 år gammel, skal han ifølge medier ha giftet seg med den 15 år gamle artisten Aaliyah. Amerikanske medier skrev at han hadde løyet om alderen hennes i vigselsattesten, og at den derfor ble annullert.

I 2002 ble Kelly anklaget for å ha deltatt i en videoinnspilling som viste overgrep mot barn. Jenta påtalemyndigeten mente at var med i filmen, var på det tidspunktet 13 eller 14 år gammel. Det tok seks år før saken kom opp i retten. Da nektet både Kelly og jenta som angivelig var på filmen at det var dem.

Det endte med at juryen frifant Kelly på alle de 14 postene i tiltalen mot ham.

Flere kvinner har saksøkt Kelly. Noen av dem hevder at han har vært i flere seksuelle forhold med mindreårige. En annen sier at han med viten og vilje ga henne en seksuelt overførbar sykdom.

Hans egen datter har gått ut og kalt ham «et monster».