VAR PAR: Tone Damli og Aksel Hennie. Foto: JAN PETTER LYNAU

Tone Damli om bruddet med Aksel Hennie: - Voldsomt og smertefullt

Åpner opp om sluttstreken for et av Norges største kjendispar.

Publisert: 20.02.19 16:11 Oppdatert: 20.02.19 16:57







Det var ikke mangel på ståk da VG i februar 2013 kunne avsløre at det var slutt mellom artist Tone Damli (30) og skuespiller Aksel Hennie .

Seks år senere snakker Damli på ny om bruddet, denne gang i Ida Fladens podcast, «Ida med hjertet i hånden».

Hun understreker at hun har vært forsiktig med å omtale bruddet, og fortsatt ønsker å være det, av respekt for Hennie, som hun sier hun ikke ønsker å krenke.

– Men det bruddet var jo voldsomt. Det ble mye skriveri. Det var vondt. Alle som har vært gjennom et brudd vet at et brudd i utgangspunktet er noe av det verste. Og det at det da skulle få så mye oppmerksomhet i tillegg var … ja, opplevdes som voldsomt og smertefullt, vil jeg si.

«Hvordan var det å være deg midt oppi alt det der?», spør Fladen.

– Jeg hadde det ikke så bra da altså. Da slet jeg, vil jeg si. Og så hadde jeg mye som foregikk i livet mitt. Jeg var aktuell med kleskolleksjon, jeg var med på Melodifestivalen i Sverige, jeg hadde sluppet plate, og jeg var dommer på «Idol». Så jeg hadde liksom fire fulltidsjobber, følte jeg på akkurat på det tidspunktet der, som jo krevde sitt og som jeg ikke bare kunne kutte.

Samme dag bruddet ble kjent måtte hun også møte opp til TV-sendt jobb, som «Idol»-dommer, Damlis første direktesending i rollen.

– Jeg ringer til hun ene i TV2 og hulker på telefonen og sier at jeg har ikke sjanse til å komme i dag, jeg klarer ikke å stå på føttene mine engang. Og så får jeg bare beskjed om at «nei men Tone, nå synes jeg at du kommer hit og så ser vi hvordan det går». Fordi i min jobb kan man ikke sykmelde seg, og det er litt drit innimellom.

Damli har nå vært sammen med sin samboer Markus Foss siden sommeren 2013. De fikk datteren Billie i 2014.

Hun forteller at det er lite krangling i det nye forholdet – dels fordi hun er konfliktsky og trekker seg unna i stedet for å krangle.

– Jeg skulle gjerne hatt mer «latino vibes», ler hun.

Damli gjør det også klart at jobben hennes, og all reisingen den medfører, er den største utfordringen for henne og Foss som par slik hun ser det.