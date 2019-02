VAR I DUBAI: Espen Hilton og Anniken Jørgensen var med Norwegian på sponset tur til Dubai. Nå har flyselskapet blitt ettergått. Foto: KLAUDIA LECH og ANNIKEN ARONSEN

Norwegian får refs etter influencer-tur til Dubai

Forbrukertilsynet mener Norwegian brøt markedsføringsloven da de sendte norske influencere på omstridt tur til Dubai.

Amnesty var blant dem som reagerte da Norwegian sponset flere norske bloggere og influencere med tur til Dubai for å promotere reisemålet i januar i år.

Nå har Forbrukertilsynet gått gjennom saken, og konkludert med at flyselskapet har brutt markedsføringsloven. Norwegian får imidlertid ingen ytterligere reaksjon fra Forbrukertilsynet.

Feilen Norwegian gjorde, ifølge Forbrukertilsynet, er at det ikke gikk klart nok frem av postene på blogger og sosiale medier at Visit Dubai var medarrangør og -annonsør.

«Ingen av innleggene som ble publisert presenterte imidlertid Visit Dubai direkte gjennom angivelsen i verken bildetekst eller tagging. Forbrukerne ble i stedet etterlatt med et inntrykk av at det kun var Norwegian som sto bak turen», heter det i brevet.

Espen Hilton, Hedda Skoug, Anniken Jørgensen, Cornelia Grimsmo, Lene Orvik og Benedicthe Bjerke var med Norwegian på tur til Dubai.

Flere av dem har tatt selvkritikk for turen.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian tar Forbrukertilsynets brev til etterretning.

– Forbrukertilsynet mener at det kom tydelig fram at Norwegian var samarbeidspartner, men at Visit Dubai kunne vært tydeligere. Det skal vi selvfølgelig ta med oss i det videre arbeidet med påvirkere, skriver Sandaker-Nielsen i en epost til VG.

Han skriver at Norwegian fremdeles kommer til å fortsette med lignende samarbeid med influencere og lokale aktører på de aktuelle destinasjonene.

– Men når vi også samarbeider med lokale aktører, skal vi sørge for at deres rolle kommer tydeligere fram i innholdet som produseres, skriver han.

Forbrukertilsynet understreker i brevet at det er annonsøren som er hovedansvarlig for markedsføringen av egne produkter gjennom influencer-poster. Det er Norwegian som nå får beskjed om at de har brutt markedsføringsloven - ikke influencerne som var med på turen. Forbrukertilsynet understreker at influencerne også har ansvar for både merking og angivelse av hvem som annonserer, men sier de kun har forholdt seg til Norwegian som annonsør i denne saken.

AVDELINGSDIREKTØR: Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukertilsynet. Foto: Kimm Saatvedt

«Når forbrukere blir utsatt for markedsføring av Dubai som reisemål for flyselskapet

Norwegian, har de rett til å bli informert om eventuelle bindinger som kampanjen har til det offisielle turistkontoret i Dubai. At den reelle annonsørens identitet forblir skjult er derfor i strid med markedsføringsloven § 8», heter det i brevet som ble oversendt Norwegian denne uken.

Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad skriver i en e-post til VG at formålet deres med saken blant annet var å finne ut av hvilke aktører som var involvert.

– Etter en nærmere vurdering finner vi det derfor mest hensiktsmessig å presisere kravene til senderangivelse overfor Norwegian.

– Hvorfor avslutter dere saken uten noen ytterligere reaksjon?

– Avgjørelsen om avslutte saken bygger på en helhetsvurdering der vi blant annet har lagt vekt på utformingen av de aktuelle innleggene, rutinene som er fremlagt av Norwegian og den etterfølgende oppmerksomheten rundt kampanjen.

United Influencers, som representerer Espen Hilton, Hedda Skoug, Benedicthe Bjerke og Lene Orvik, skrev i en uttalelse tidligere i år at deres influencere ikke visste at Visit Dubai sto bak oppholdet og programmet.

«De har i god tro tenkt at hele oppholdet og dets innhold var i regi av Norwegian», uttalte selskapets direktør Sandra Klaesson.