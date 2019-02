NEKTER: Anna Korsun, som opptrer under artistnavnet Maruv, vant den nasjonale finalen i Ukraina tidligere i år. Nå har hun trukket seg. Foto: Vladimir Donsov / TT NYHETSBYRÅN

Dropper Eurovision etter Russland-bråk

LONDON (VG) Eurovision-fans som gleder seg til årets låt fra Ukraina må dempe forventningene. Landet trekker seg fra konkurransen i Tel Aviv i mai, blant annet fordi vinneren ikke vil skrive under på en kontrakt som er negativ til Russland.

Publisert: 28.02.19 21:52







Det er vanskelig å lenger insistere på at Eurovision ikke er en politisk arena. Forholdet mellom Russland og Ukraina de siste årene har i høyeste grad vist at storpolitikk har sneket seg inn mellom glitter og elleville sceneshow. Nå skjer det igjen.

Anna Korsun, som opptrer under artistnavnet Maruv, vant den nasjonale finalen i Ukraina tidligere i år. Like etter startet skandalen som har endt med at landet trekker seg fra Eurovision Song Contest-finalen i Tel Aviv i mai. Årsaken er en kontrakt hun fikk i fanget fra statskanalen.

På den sto det at hun ikke kunne opptre i Russland i tre måneder etter finalen i mai.

Men i følge artisten var ikke dét det verste. Hun måtte også love ikke å «uttale noe som sår tvil om Ukrainas territorielle suverenitet eller sikkerhet», skriver Radio Free Europe. Nettsiden jobber i 22 land der pressen ikke er fri og er finansiert av US Agency for Global Media.

TREKKER SEG: Anna Koruv nekter å skriver under på kontrakten fra den ukrainske statskanalen. Dermed blir det ingen ukrainsk låt i årets utgave av ESC. Foto: FAKSIMILE/FACEBOOK

– Jeg er musiker, ikke en brikke i et spill

På Facebook skriver Korsun at hun var stolt av å representere Ukraina internasjonalt, men hun godtar ikke å bli sensurert.

– Å ikke opptre i Russland var ikke det viktigste (...) Jeg er ukrainsk, jeg betaler skatt og elsker landet mitt dypt, men jeg vil ikke opptre med slagord eller være med i ESC for å promotere våre politikere. Jeg er en musiker, ikke en brikke i et politisk spill.

Artistene som kom på plassene etter Korsun i den ukrainske finalen har nektet å ta plassen hennes i Tel Aviv.

Korsun har delt kontrakten med ESCXtra. Der kommer det frem at hun måtte få godkjent på forhånd alt hun sa fra scenen. Om hun brøt kontrakten ventet en bot på to millioner ukrainske hryvnja, som er omtrent 650.000 norske kroner.

Bakgrunnen

Helt siden Russland annekterte Krim-halvøya i 2014 har naboladene vært i en intens konflikt. Den har de også tatt med seg til Eurovision-scenen.

I 2016 var Russland rasende fordi Ukrainas låt «1944» handlet om at Josef Stalin deporterte alle krimtatarer fra Krim-halvøya. Låten endte opp med på vinne hele bøtteballetten.

Året etter nektet Kiev russiske Julija Samojlova å delta fordi hun hadde holdt konsert på halvøya etter 2014. Russland svarte med å ikke sende sangkonkurransen på russisk TV.

Norge velger sin vinner til helgen. Dette er deltakerne: