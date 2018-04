SIKKER INVESTERING: Disse bildene fra Pushwagners ikoniske «En dag i familien Manns liv»-serie vil bare stige i verdi, mener ekspertene. Bildet er fra Pushwagners 75-årsutstilling på Soli Brug i Østfold. Foto: Linn Cathrin Olsen

Kunsteksperter til VG: – Du blir ikke rik på nyere Pushwagner-kunst

Publisert: 30.04.18 02:17

Sitter du på nyere kunst av Pushwagner, er det lite trolig at du kommer til å tjene de store pengene ved å selge. Men har du derimot bilder laget før år 2000, er dette kunst som bare vil stige enda mer i verdi.

Det sier kunsteksperter og gallerister VG har vært i kontakt med.

– De siste årene laget Pushwagner enorme mengder kunst og vi ser allerede nå at det kommer mye til salgs på finn.no. Det er mange som prøver å utnytte Pushwagners død – og det kan fort bli for mye. Da kan det bli vanskelig å holde prisene, sier Knut Forsberg, daglig leder av Blomqvist Kunsthandel i Oslo, til VG.

I 2007 solgte kunsthandler og gallerist Sigmund Bakken grafikk av Pushwagner fra serien «En dag i familien Manns liv» for 4500 kroner. I dag ligger de samme trykkene på opptil 30.000, litt avhengig av hvilken tilstand de er i.

– Pushwagner laget denne serien på begynnelsen av 1980-tallet. Det kan være mange som sitter på denne typen kunst. Tross alt ble det laget 23 forskjellige motiver og de er trykket i opplag på over hundre hver seg. Samtidig var det mange som ikke skjønte verdien av denne typen kunst den gangen, så en del kan også ha blitt ødelagt, sier Sigmund Bakken til VG.

Kunstneren og galleristen Morten Viskum er usikker på hva dødsfallet vil si for verdien på kunsten til Pushwagner.

– Vi får jo den fasiten etter hvert, men jeg tror nok at det er noen som allerede har betalt litt for mye for bildene hans. Men de beste tingene han har laget vil bli stående. Personlig er jeg begeistret for den rosa perioden hans fra 1980-tallet, sier Morten Viskum.

– Kunst er lunefullt og vanskelig å forutse, sier Ole Dørje, gallerist ved Soli Brug i Greåker i Østfold.

Han sto i 2015 bak Pushwagners 75-årsutstilling.

– Vi opplevde et eventyrlig salg og omsatte for 12 millioner kroner i løpet av tre uker, sier Dørje videre.

Han mener at det er vanskelig å spå hvordan prisene på Pushwagners kunst kommer til å utvikle seg nå.

– Men han var en av de mest kjente kunstnerne i sin samtid og vi merker allerede nå en økende etterspørsel i nettbutikken vår. Det kan selvfølgelig ha noe med nyhetens interesse å gjøre. Samtidig er ikke Pushwagner en kunstner som fort blir glemt, sier Dørje.

Sigmund Bakken er imidlertid mer skeptisk til Pushwagners nyere produksjon hva prisutviklingen angår.

– Produksjon var stor og her er det kunst nok for alle som ønsker det. Jeg tror det er viktig å ha litt is i magen. Eiere og selgere av kunst har tendens til å ha veldig høye forventninger i forhold til hvilken pris markedet er villig til å gi, sier Bakken.

Tidligere VG-journalist, nå forfatter av flere kunstbøker og kjenner av markedet, Børre Haugstad, er også svært skeptisk til prisutviklingen på Pushwagners kunst av nyere dato.

– Jeg tror at hans død fort kan få den motsatte effekten av det mange tror. Pushwagners priser har vært oppblåste med enkelte trykk som har blitt solgt for så mye som 100.000 kroner. Dersom mange nå benytter anledningen til å forsøke å selge sine trykk, kan prisene fort rase. Derimot vil en serie som «En dag i familien Manns liv» bare øke i pris. Det er klassikere i norsk kunsthistorie, slår Haugstad fast.

