Slik levde Avicii: – Han brydde seg mye om de rundt seg

Publisert: 20.04.18 21:01 Oppdatert: 20.04.18 22:35

Den svenske DJ-en gikk bort fredag, bare 28 år gammel. Han ble superstjerne over natten og solgte ut konsertarenaer verden over. Samtidig slet han med sykdom, og måtte avslutte turnélivet etter en lang periode med stort press. Slik var livet til Avicii.

Tim Bergling, best kjent under artistnavnet Avicii , ble født i Stockholm 8. september 1989. Han startet karrieren på gutterommet, der han skrev, produserte og lastet musikk opp på nettet.

Siden har han reist verden rundt på turneer og samarbeidet med prominente artister som Coldplay, MØ, Nicky Romeo og Aloe Blancc.

Fikk platekontrakt som 18-åring - ble mangemillionær

Bare 18 år gammel signerte han med plateselskapet Dejfitts Plays. Han tok først artistnavnet Tim Berg, før han byttet om til det som han i dag er best kjent som, Avicii.

I 2010 slapp han sangen «Seek Bromance», som viste seg å bli en stor hit, og debutalbumet havnet på topp 20-lister i flere land. Samme år signerte han en ny kontrakt med EMI Music Publishing.

I 2011 ga han ut megahiten «Levels», og han fulgte opp med flere populære sanger de neste årene. Låta «Wake Me Up» var på et tidspunkt den aller mest avspilte sangen på Spotify, da den passerte 200 millioner avspillinger.

I 2012 fikk svensken 10. plass på Forbes liste over verdens best betalte DJ-er. Da hadde han en årslønn på 42 millioner kroner, kun et år etter gjennombruddet.

Ifølge oversikten på priceonomics kunne han tjene rundt 1,5 millioner norske kroner for én spillejobb.

Han samarbeidet med verdensstjerner som Madonna og Coldplay, og ble hyllet som den internasjonale frontfiguren til housemusikken.

Slet med sykdom

I 2016 tok imidlertid eventyret en brå vending, da han bestemte seg for å slutte å turnere. Han sa den gang at han ikke lenger ønsket å jobbe på samme måte, fordi arbeidsmengden ble for stor.

– Jeg er velsignet som har fått reise verden rundt og opptre, men jeg har for lite tid til et liv som en vanlig person bak artisten, sa han den gang.

Siden han slo igjennom i 2011 har han vært inn og ut av sykehus. Det toppet seg i 2014. Da ble han hastet til sykehus i Miami , hvor han måtte fjerne galleblæren . Under en måned senere fjernet han blindtarmen også .

VGs musikkjournalist, Thomas Talseth, sier det er trist og sjokkerende at Avicii nå har gått bort.

– Man skjønte at det ikke stod bra til med ham , siden han trakk seg fra turnélivet ganske nylig. Men den manøveren virket som et sunnhetstegn, og gjør hans bortgang mer overraskende - uten at vi vet hva den skyldes ennå, vel å merke, sier Talseth.

– Brydde seg mye om de rundt seg

Den norske DJen Martin Danielle, kjent som CLMD, har møtt og spilt med Bergling flere ganger. Han sier det er et stort tap for DJ-miljøet og musikk generelt.

– Dette er fryktelig, fryktelig trist. Jeg fikk nettopp vite det, og det kom som et sjokk. Jeg fikk frysninger nedover ryggen, sier han til VG.

Han forteller at Bergling har slitt mye med helsen.

– Han har kjempet en kamp mot sin egen kropp. Jeg aner ikke hva som har skjedd, men det er fryktelig om det er kroppen som har sviktet, sier han.

– Han var sjenert, rolig og tilbakeholden. Veldig snill. En som brydde seg veldig mye om de rundt seg.

Forbilde for Kygo

Kygo har mange ganger omtalt Avicii som sitt store forbilde. I 2014 skrøt han av svensken til VG da han varmet opp for Avicii i Oslo spektrum:

– Avicii har vært mitt store forbilde, og det å stå på de samme scenene som ham er en drøm som går i oppfyllelse, sa Kygo den gang.

– Jeg kan ikke tro at dette er sant. Min største inspirasjon og grunnen til at jeg begynte å lage elektronisk musikk. Tusen takk for all gleden du brakte inn i verden med musikken din. Hvil i fred, skriver Kygo på Instagram etter at Aviciis død ble kjent.

I juli 2016 lanserte han «Waiting For Love» med trønderjenta Astrid S.

