Ingar Helge Gimle klar for «Flåklypa» - se filmtraileren!

Publisert: 11.07.18 12:06 Oppdatert: 12.07.18 00:47

RAMPELYS 2018-07-11T10:06:18Z

Gir stemme til en «byråkratisk tørrpinn» i ny animasjonsfilm om gjengen på Flåklypa – men kjenner seg mest igjen i rollefiguren Ludvig.

– Her slapper vi ikke av. Her legger vi tak, svarer skuespiller Ingar Helgar Gimle (61) når VG spør hvordan ferien på hytta i Valdres arter seg.

I september er «Mammon»-skuespilleren aktuell som en av stemmene i den tredje og siste animasjonsfilmen om Kjell Aukrusts Flåklypa-univers, «Månelyst i Flåklypa» .

SE TRAILEREN TIL «MÅNELYST I FLÅKLYPA» ØVERST I SAKEN!

Rollebesetning Kari-Ann Grønsund: Solan Trond Høvik: Ludvig Per Skjølsvik: Reodor Felgen Andre medvirkende: Hege Schøyen, Kåre Conradi, John Brungot, Fridtjov Såheim, Bjarte Hjelmeland, Ingar Helge Gimle m.fl.

I mellomtiden har Gimle gitt seg selv to uker «ferie» i en sommer tettpakket med frilansjobber. I siste halvdel av juni spilte han sogneprest i Sootspelet på Ørje, før han senere i juli skal til Nord-Norge som det norske trekkplasteret i den franske spillefilmen «Donne-moi des ailes».

– Fantastisk billedkunstner

Men nå handler det om Kjell Aukrust sitt Flåklypa-univers, som for alvor fikk status som folkekjært da Ivo Caprino sin dukkefilm «Flåklypa Grand Prix» traff norske kinolerret i 1975.

Les også: Caprino reagerer på nye Flåklypa-filmer

– Jeg kan ikke si at jeg «dyrker» det, det gjør jeg nesten ikke med noen ting. Men det var del av min oppvekst, og det er vel et bakteppe i alle nordmenns univers, sier Gimle, og fortsetter:

– Aukrust var en fantastisk god billedkunstner.

Bekymringsfull type

Høstens film, «Månelyst i Flåklypa» tar for seg et nytt, internasjonalt månekappløp, der oppfinneren Reodor Felgen leder an, med Solan og Ludvig som trofaste astronauter.

Gimle gir stemme til en av de originale karakterene fra Flåklypa Tidende, Vigfus Skonken. En byråkrat som mener Norges fremtid etter oljen ligger i et stoff som finnes på månen.

– Han er jo egentlig en sånn tørrpinn. En tørr byråkrat med en sterk vilje og et sterkt ego, og en personlighet som kanskje ikke kommer frem før på slutten. Han er sterkere enn man tror, forteller Gimle om rollefiguren.

Publikum om «Mammon»-Gimle: «Så fæl type du er»

Kjenner du deg igjen i noen av rollefigurene?

– Han derre pinnsvinet, Ludvig. Jeg kjenner meg igjen i den bekymringsfulle typen – «er ikke dette farlig?». En veldig søt type.

Helt fra scratch

Tross en av Skuespiller-Norges lengste og mer varierte merittlister, har ikke Gimle prøvd seg på animasjonsfilm før. Selv om prosessen baserer seg på, i skuespillerens ord, «hundre ganger frem og tilbake» – frister arbeidet til gjentagelse.

– Det er første gang jeg har vært med på å lage en film fra bunnen som dette. Å legge stemmer etter det uttrykket tegnerne gir; det er da det blir veldig personlig og fint, sier han.

Sluttproduktet er et resultat av tre runder med stemmelegging. Én stemmeprøve til små, begynnende tegninger, én til de første animasjonene, og så en siste prøve rett før ferdigstilling.

– Det morsomste er oppdagelsen av helheten. Siste stemmelegging, når vi sto sammen og hørte de andre og da kunne spille mot hverandre, var en aha-opplevelse. Da improviserer man og kaster seg uti det, forteller Gimle.

Nytt møter gammelt

Den nyeste traileren for filmen viser blant annet en kritisk scene for Reodor Felgens romfartøy, «La Pollo». Krisehåndteringen virker dog å samsvare med dagens digitaliserte hverdag, da en av rollefigurenes umiddelbare reaksjon er: «Vi må gjøre noe – vi må snappe».

Snapchat har altså fått innpass i filmen, sammen med flere populærkulturelle referanser. Gimle mener møtet mellom nytt og gammelt fungerer godt.

– Jeg kjenner igjen det gamle universet, men det er fint at man kan sette det opp mot vår tid. Alt er fortsatt laget i Reodor Felgens morsomme «bruk alt man finner»-ånd, sier han.

Da VGs journalist spør hvorvidt Gimle selv er aktiv på sosiale medier, kommer skuespillerens hang mot karakteren Ludvigs bekymringsfulle jeg frem.

Tross jevnlig privat bruk av sosiale medier, er Gimle redd smarttelefonen for mange blir et «alibi» for å slippe å ha kontakt med folk i det offentlige rom.

– Ikke for å bli gammaldags, jeg skjønner at vi må ha mobilen, og at den kommer til å bli mer og mer viktig. Jeg tror samtidig at vi kommer til å legge den bort mer og mer, når vi oppdager at den har tatt så mye av tiden vår, mener han.

Travel høst

Før premieren på «Månelyst i Flåklypa» 21. september, venter prøver med forestillingen «Kollaps i kulissene», som han sammen med kollega Hege Schøyen legger ut på norgesturné med i september og oktober.

Anmeldelsen av «Kollaps i kulissene»: Komisk teaterkaos

Men først skal 61-åringen ut i Valdressola, og fullføre jobben som håndlanger for brorens taklegging.

– Ikke en sky på himmelen! Det er så vakkert at jeg nesten ikke tror det er sant. Da er det bare å komme seg opp på taket, sier «Flåklypa»-debutanten.