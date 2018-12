STJERNEPAR: Justin og Hailey Bieber på moteuken i New York i september i år. Foto: Nicholas Hunt / GETTY IMAGES

Hailey Bieber innrømmer: Får angst av hets på Instagram

RAMPELYS 2018-12-09T08:53:50Z

Hailey Bieber (22) har fått massiv motbør i sosiale medier etter at hun giftet seg med Justin Bieber (24). Nå tar hun til motmæle.

Publisert: 09.12.18 09:53

At den kanadiske pophelten hadde forlovet seg med modellen Hailey Baldwin (som hun da het), slo ned som en aldri så liten bombe hos fansen til Bieber og hans tidligere av-og-på-kjæreste, Selena Gomez (26) .

At Bieber og Baldwin i september gikk hen og giftet seg , falt også mange tungt for brystet. Det har Baldwin fått merke. Ikke bare på Instagram, men også på Twitter og andre sosiale medier, har mange uttrykt seg i svært krasse ordelag mot romansen.

Lørdag valgte Hailey å poste en åpenhjertig melding på Instastory , der hun forteller at hun nylig tok en pause fra bildedelingstjenesten fordi det ble for tøft å takle alt det negative.

« Det er vanskelig å konsentrere seg om sin mentale helse og om å ha det bra når man hver gang man åpner Instagram, opplever at mennesker knuser jobben din, forholdet ditt eller i realiteten alt i livet ditt som er positivt », skriver 22-åringen.

« Å logge av fra Instagram er det beste i hele verden. Hver gang jeg tar en pause derfra, blir jeg et mye lykkeligere menneske. I det sekundet jeg logger på igjen, får jeg angst og blir lei meg og oppskjørtet », forklarer hun.

Hun oppfordrer alle til å tenke seg om og vise mer kjærlighet til hverandre i stedet for å dømme og trykke folk ned.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Stjernemodellen, også kjent fra TV-programmet «Drop the Mic», sier at andre ikke skal få henne til å føle at hun gjør noe galt bare fordi hun lever livet sitt og viser glede.

« Det er nok hat, smerte og lidelse i verden som det er », skriver hun.

Fått med deg ? Også denne kjendisen fler seg mobbet i sosiale medier

Hailey, som nylig tok sin enda mer berømte ektemanns etternavn, har 16,3 millioner følgere på Instagram . Bieber har svimlende 103 millioner følgere .

Det er først de siste par årene at Hailey har blitt en gjenganger i blader og aviser. Men hun er hun godt vant med rampelyset fra hun var liten jente. Hun ble nemlig født inn i en av USAs mest kjente skuespillerfamilier – som datter av Stephen Baldwin (52) og niese til Alec Baldwin (60) , Daniel Baldwin (58) og William Baldwin (55).

Selv om Hailey med dette tar kraftig til motmæle for aller første gang, presiserer hun at Instagram også er et fantastisk kommunikasjonsverktøy.

« Men man blir altfor lett lett fanget av meningene til mennesker som ikke har noe med deg og ditt å gjøre », mener hun.

Justin Bieber er ivrig i sosiale medier, men også han har i perioder tatt pauser. Popartisten har selv gått ut på Instagram og bedyret for all verden hvor forelsket han er i Hailey , og hvor mye han gleder seg til å stifte familie med henne.

På Snapchat kaller Justin seg for «rickthesizzler»: