DØD: TV-kommentator for Fox News, Bre Payton, ble bare 26 år gammel. Foto: PRIVAT

Nyhetskommentator Bre Payton (26) døde brått

RAMPELYS 2018-12-30T18:25:50Z

Bre Payton ble funnet bevisstløs på torsdag, og livet hennes sto ikke til å redde. Dødsårsaken skal ha vært svineinfluensa, kombinert med hjernehinnebetennelse.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 30.12.18 19:25

Bre Payton, nyhetskommentator i Fox News og skribent for det konservative magasinet The Federalist, er død. Payton døde i San Diego på fredag, melder flere amerikanske medier, deriblant TMZ og CNN. Payton ble bare 26 år gammel.

Det skal ha vært Morgan Murtaugh, politiker og venn av avdøde, som fant henne livløs dagen før. Murtaugh ringte nødnummeret, men for sent. Payton var allerede i koma, og livet hennes sto ikke til å redde.

– Vær så snill: Om du er religiøs, send en bønn. Vi trenger det virkelig, skal vennen ha uttalt etter at hun fant henne.

Det hjalp ikke. Payton døde, og tester viste senere at den profilerte TV-kommentatoren hadde pådratt seg svineinfluensa og hjernehinnebetennelse.

Avdøde Payton begynte å skrive for The Federalist i april 2015 og ble raskt en velkjent skribent. I tillegg rapporterte hun regelmessig for Fox News, Fox Business Channel og One America News Network.

I en uttalelse skriver The Federalist at de er knust over den tragiske nyheten.

«Payton lyste opp alles tilværelse. Hun var glad, hardtarbeidende og sympatisk. Hun etterlater seg kolleger og venner som hun ikke ga noe annet enn gavmildhet og lys», skriver magasinet i en pressemelding.