KARRIERE-OPPTUR: Angelina Jordan kan krysse av for nok et drømmeoppdrag etter at selveste Quincy Jones har invitert henne som en av gjestene til en helt spesiell konsert i O2 Arena i London den 27.juni.

Angelina Jordan invitert til superlegendes konsert

Publisert: 15.05.18 19:45

Som tenåring var Quincy Jones (85) bestevenn med Ray Charles, han gjorde Frank Sinatra til et ikon og han produserte Michael Jacksons tre største album-milepæler. Nå har han invitert norske Angelina Jordan (12) til heidundrandes bursdagskonsert i London.

Det bekrefter Michael Astar i hennes management.

– Det ble gjort etter noen møter med Quincy Jones og hans team, hvor det var snakk om å produsere låt for Angelina, og da kom det også tilbud om å spille med Quincy Jones i Londons O2 Arena den 27.juni, sier Astar til VG.

Konserten er et helt spesielt show der Quincy Jones feirer sin 85-årsdag (som var i mars) med en rekke gjester. Foruten Angelina Jordan er blant andre Jess Glynne, Mick Hucknall fra Simply Red, Beverley Knight og Mark Ronson blant gjestene.

– Dette er jo rett og slett en drøm som går i oppfyllelse, sier hovedpersonen selv.

– Det at Quincy Jones har valgt meg betyr enormt mye for meg. Det blir en helt unik erfaring å få med seg - å stå på samme scene som en av verdens største produsenter, ikoniske Quincy Jones, sier Angelina Jordan.

Quincy Jones er en av de største musikkbransje-legendene i live i dag. Karrieren startet som musiker hos Lionel Hampton, og Jones spilte faktisk trompet i bandet bak Elvis Presleys første tv-opptredener i 1956.

Han tok snart skrittet over i arrangør- , komponist- og produsentrollen og var sterkt delaktig i suksessen til Frank Sinatra, men han vil for alltid huskes best som produsent for Michael Jacksons tre banebrytende album «Off The Wall», «Thriller» og «Bad».

Han har også skrevet musikk til flere tv-serier og et tredvetalls Hollywood-filmer.

Det er foreløpig ikke kjent hva Angelina Jordan skal synge på O2 Arena i juni, men hun har tidligere ofte fremført «Fly Me To The Moon», et nummer som Quincy Jones omarrangerte for Frank Sinatra i 1964 slik at den ble en av Sinatras signaturlåter.

Angelina Jordan forteller at hun gleder seg til å vise Quincy Jones sine egne originale tekster og musikk.

– Jeg er superspent på dette vakre eventyret og er takknemlig for teamet som jobber for meg og mine fans som heier på meg, sier hun.