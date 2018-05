KYSSET: Endelig er Meghan Markle og prins Harry gift.

Her er kysset!

Publisert: 19.05.18 10:54 Oppdatert: 19.05.18 14:11

WINDSOR (VG) Meghan Markle (36) og prins Harry (33) er gift, og på vei gjennom Windsors gater, som er stappfulle av feststemte mennesker.

– Du ser fantastisk ut, jeg har savnet deg, sa en tydelig rørt prins Harry da hans blivende hustru møtte ham foran alteret, ifølge Daily Mail.

Det var prinsens far som fulgte Markle opp kirkegulvet.

– Takk pappa, lød det fra prinsen da han overtok hånden til Meghan.

Prinsen selv er tydelig rørt, og Meghans mor, Doria Ragland, gråter åpenlyst. Ragland, som er yogainstruktør og sosialarbeider, reiste sammen med datteren Meghan til kapellet.

Men stemningen lettet betraktelig da Harry fikk spørsmål om han ville ta Meghan til sin hustru. Jubelen jomet da utenfor kirken, noe som fikk både Harry og gjestene inne i kirken til å humre, melder VGs reporter i Windsor.

Utenfor kapellet lar publikum seg rive med. Mens de følger andektig med på storskjermer, viftes deg med flagg og de sukker og ler. Flere har også tatt til tårene.

Det er ikke bare familie som overværer den rojale vielsen. Det er et kjendisspekket kapell som følger med når den amerikanske skuespilleren og den britiske prinsen gifter seg.

Kjolen til Meghan Markle er enkel og hvit, og designet av det franske motehuset Givenchy. Les alt om kjolen her.

Ute på gatene og i parken der paret skal kjøre med hest og vogn er det fortsatt god stemning, selv om de fleste har venter lenge.

Folk vifter med flaggene, prater opprømt. Det som foregår rundt kirken vises på storskjermer, så de har oversikt over kjendisene som strømmer på.

En kvinnelig og en mannlig politibetjent tar på seg Meghan og Harry-masker og poserer sammen med publikum. Samtidig står politibetjenter vakt med ca fem meters mellomrom på innsiden av sperregjerdene langs hest-og-vogn-ruten, mens bevæpnet politi passerer.

Sikkerheten er godt ivaretatt og det stor jubel langs gatene når paret går ned kirkegulvet.

Prins Harry har, i motsetning til hva tradisjonen er blant de kongelige, valgt å gå med giftering etter bryllupet i dag. Den er designet av Cleave and Company, som også laget forlovelsesringen til Markle .

Hverken storebror prins William eller prins Charles bruker giftering.

Chelsy Davy (32), som var kjæreste med prins Harry i hele syv år, er på plass i Windsor for å se at gamlekjæresten gifter seg. Prins Harry har invitert flere av ekskjærestene sine, men den mest kjent er kanskje Chelsy Davy, som prinsen var sammen med i syv år.

Davy er nå på plass i kirken for å overvære vielsen.

Også Cressida Bonas, skuespilleren som var sammen med Harry etter at forholdt hans med Chelsy Davy var over, er til stede i kirken.

David Beckham og kona Victoria følger vielsen fra kapellet. Det har lenge vært spekulert i om Victoria og 90-tallsgruppa hennes, Spice Girls, skulle opptre på bryllupsfesten i kveld. Det er det fortsatt ingen som vet.

Superparet Amal og George Clooney har også ankommet det kjendisspekkede bryllupet.

Skuespiller Carey Mulligan (32) og ektemannen Marcus Mumford, fra Mumford and Sons, på plass.

Også tennisspiller Serena Williams og ektemannen Alexis Ohanian, komiker James Blunt og kona Julia Carey, og selvfølgelig Suits-stjernen Gabriel Macht og kona Jacinda Barretter på plass i kapellet.

Inne i kapellet ser du at mange av kjendisene stimler sammen i munter prat. James Corden og Idris Elba snakker sammen, mens Elton John og ektemannen David Furnish er i munter prat med David og Victoria Beckham, og James Blunt og kona.

James Blunt og kona Sofia Wellesley, hun er også barnebarnet til hertugen av Wellington.

Allerede mange timer før de nygifte skal ut i Windsor med hest og vogn etter vielsen, var det fullt på fortauene bak sperregjerdene nedenfor Windsor castle.

De ivrigste har bodd på gaten i flere netter for å sikre seg en plass nærmest gjerdet. I dag tidlig kom de virkelig store folkemengdene, de første med tog fra London klokken 04.15.

Bygninger og gater er pyntet med mengder av britiske flagg. Og noen amerikanske, til ære for amerikanske Meghan.

Folk er pynter med kroner, tiaraer, og hatter med blomster og fjær, og vifter med Britiske og amerikanske flagg. Og de jubler og allerede lenge før det de venter på skal skje.

Ingen medlemmer av den norske kongefamilien vil være til stede i bryllupet.

I natt ble alle gatene rundt sentrum sperret fysisk for biler. Nærmere sentrum må alle som kommer til fots gå igjennom sluser av den tyupen som finnes i sikkerhetskontrollen på flyplasser. Slusene er satt opp alle steder hvor det går an å passere inn til sentrum.

VGs journalist og fotograf må, i likhet med alle andre som det piper på når vi passerer slusen, åpne sekken og vise hva vi har med oss.

Det var stor jubel for dronningen langs veiene i Windsor, og flaggene viftet langs hele ruten da den 92- år gamle monarken kjørte til barnebarnets bryllup, kan VGs reporter i Windsor fortelle.





















Det har vært en turbulent oppladning til bryllupet for bruden. Det har vært knyttet usikkerhet til hvorvidt faren Thomas Markle ville dukke opp. Først på torsdag bekreftet Meghan Markle at faren ikke kommer på grunn av helsen.

Meghan Markles stefamilie har klaget på at de ikke er invitert i bryllupet, og halvbroren, Thomas Markle Jr., skrev et brev til prins Harry der han påsto at Meghan ikke er den jenta han tror hun er, og at det ikke er for sent å trekke seg fra bryllupet.

Brevet ble publisert i magasinet Intouch tidligere denne måneden.

Kjærlighetshistorien til den amerikanske skuespilleren og den britiske prinsen er litt annerledes enn de fleste andre kongelige romanser.

Paret møttes nemlig på en «blind date», og det var felles venner som introduserte dem for hverandre.

Markle har tidligere uttalt at hun ikke hadde noe spesielt forhold til prinsen før hun møtte ham, og egentlig visste lite om den rojale ungkaren.

– Jeg er jo fra statene, og der vokser vi ikke opp med det samme forholdet til kongefamilien, sa hun til BBC da paret ble intervjuet i forbindelse med forlovelsen.