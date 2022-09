STORFAMILIEN: Gjengen feirer bursdagen til Dronning Margrethe i 2015.

Sjokk-grep ryster det danske kongehuset: − Barna føler seg utstøtt

Prins Joachim retter kraftig skyts mot moren fordi hun nå fratar barna hans titlene: – Jeg fikk fem dagers varsel på å fortelle mine barn at deres identitet tatt fra dem.

Ikke bare lekker det fra en gassledning ved dansk farvann som har satt hele Europa på alerten.

Onsdag ble det sendt nye sjokkbølger gjennom Danmark etter at dronning Margrethe bestemte seg for at prins Joachims barn ikke lenger får kalle seg prinser og prinsesser fra 1. januar.

Begrunnelsen fra dronningen er at de fire barnebarna da i «høyere grad skal kunne forme sine egne liv uten å være begrenset av spesielle hensyn og forpliktelser».

NY TILVÆRELSE: Prins Joachim (i midten) og kona prinsesse Marie. De har de yngste barna Henrik og Athena sammen. Han har barna Nikolaj og Felix med sin første kone, grevinne Alexandra, og. Fra nyttår mister barna sine titler.

– Føler seg utstøtt

De fire vil beholde plassen i arverekkefølgen. Og de får bruke sine titler som greve og grevinne av Monpezat.

Prins Joachim mener dette kom som lyn fra klar himmel, og i en felles uttalelse med sin ekskone, grevinne Alexandra, går de uvanlig krast til verks i den danske avisen B.T.

– Barna føler seg utstøtt. De kan ikke forstå hvorfor identiteten blir tatt fra dem.

I et videointervju med Ekstra Bladet, forteller en opprørt Joachim oprørt at barna står i en situasjon de ikke forstår.

NÆRE: Prins Felix sammen med prins Joachim, grevinne Alexandra og prins Nikolai, etter at han ble uteksaminert fra videregående skole i 2021.

Prins Joachim er dronningens andre sønn. Det er storebroren Frederik som er kronprins og vil overta tronen. Hans barn vil fremdeles ha titlene.

Prins Joachim har fire barn: Prinsene Nikolai (23) og Felix (20) med grevinne Alexandra og prins Henrik (13) og prinsesse Athena (10)med sin nåværende kone, prinsesse Marie.

Fra før var det bestemt at barna skulle beholde titlene til de ble gift. Slik blir det altså ikke.

Dronningen mener på sin side at prins Joachim visste om dette fra 5. mai. Det mener han er en sannhet med modifikasjoner, og trodde han skulle få mulighet til å komme med innspill.

– Jeg fikk fem dagers varsel på dette, til å fortelle mine barn at fra nyttår blir deres identitet tatt fra dem. Jeg er meget, meget lei meg over at de er lei seg og at dette skjer over hodet på dem, sa han til B.T.

MOR OG BARN: Dronning Margrethe sammen med kronprins Frederik og prins Joachim i forbindelse med markeringen av dronningens 50-års regentjubileum 29. august 2022.

Danske Ekstra Bladet har fått tak i eldstesønnen prins Nikolai, som også var usedvanlig frittalende om saken:

– Hele familien min og jeg er selvfølgelig veldig lei oss. Vi er i sjokk over denne beslutningen og hvor raskt det har gått.

På spørsmål om hvordan dette vil påvirke forholdet til hans farmor svarer han, i likhet med faren Joachim: Det sier seg selv.

2021: Prins Nikolai, Dronning Margrethe og Prins Felix etter nevø Prins Christians konfirmasjon i fjor.

Eksperter: Fornuftig valg, oppsiktsvekkende reaksjon

Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen, sier at selve nyheten ikke er overraskende. Det er forventet og fornuftig at kongehusene skal reduseres, både av økonomiske og praktiske grunner.

– Det ville blitt altfor mange prinser og prinsesser om de skulle hatt titler. Da hadde du hatt 16 prinser og prinsesser i den generasjonen. Og så mange veier og sykehus er det ikke å besøke. Da måtte de ha egne karrierer, og med titler får du de samme problemene som Märtha Louise.

Det er reaksjonene som overrasker:

– Det er oppsiktsvekkende at de går så krast og så åpent ut mot en beslutning som er tatt av dronningen. Man tar det på kammerset hvis man er misfornøyd.

UVANLIG: Forfatter Kristin Storrusten tror prins Joachim alltid har kommet i skyggen av storebror, arveprisen Frederik.

Også kongehusekspert og forfatter Kristin Storrusten mener en opprydning av tittel er lurt.

– Jeg er mest overrasket over at hun har håndtert det så klønete og ikke tok en runde med PR på hvordan dette ville komme frem. Og da begynner man å lure på hvorfor, om det er fordi han ikke kan stoles på til å være en del av den diskusjonen.

Reaksjonene fra prins Joachim og familien er vanskelig å forstå for oss som ikke har adel, påpeker hun.

Litt gnien på titlene

– Det nærmeste å sammenligne det med er kanskje hvis en bestemor sier at man ikke kan bruke etternavnet. Hvis jeg fikk beskjed om at jeg ikke fikk bruke etternavnet mitt, da ville jeg reagert på det.

Og det man vet med familiestrider, er at det som krangles om ofte er et symptom på noe underliggende.

Hun påpeker at prins Joachim, som bare er ett år eldre enn storebror, alltid har følt at han har levd i skyggen av kronprinsen:

– Da er det en sånn type ting som gjør at gnisten blir til flammen. Prins Henrik (dronningens mann) var i mange år lei seg for at han ikke ble kongegemal. Så dronning Margrethe har vært litt gnien med disse titlene før.

EKSPERT: Kongehusekspert og historiker Trond Norén Isaksen sier vi har vært vitne til en uvanlig offentlig skittentøysvask.

Også Isaksen sier at det er vanskelig for oss ikke-adelige å skjønne hvorfor disse titlene er så viktig for deres identitet:

– Så kan man tenke at dette er bortskjemte mennesker som sutrer over å være grever og ikke prinser. Men for dem er det en stor greie.

– Tyder dette på at det er en dypere konflikt her?

– Det ser sånn ut og man kan få det inntrykket da han ble spurt hvordan dette påvirket forholdet til dronningen: Han var stille i syv sekunder mens han lette etter ordene. Så sa han at det behøver jeg vel ikke å utdype.

Isaksen tror kanskje dronningen har tatt en «for laget» ved å få unna dette nå:

– Det er kanskje bedre at det er dronningen som gjør dette enn at det en gang ville blitt gjort av kronprins Frederik når han var blitt ny konge. Så det kan hende hun har spart kronprins Frederik for det ubehagelige.

