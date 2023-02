Mediekritikere om kringkastingssjefen i «Debatten»: – Åpenbart ukomfortabel

DEBATT: Sophie Elise Isachsen stilte ikke i «Debatten» torsdag kveld, men det gjorde kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen.

«Svært defensiv», «åpenbart ukomfortabel», «svarte ikke på noe som helst». Kringkastingssjefen får kritikk etter opptredenen i «Debatten».

– Det er lett å skjønne at Haugen (Vibeke Fürst Haugen red.anm.) må være varsom når hun står på direktesendt TV og skal snakke om et menneske NRK har arbeidsgiveransvar for, men kringkastingssjefen kom ikke heldig ut, skriver mediekritiker Anki Gerhardsen i VG.

Sophie Elises (28) omstridte Instagram-bilde tidligere denne måneden har fått massiv oppmerksomhet. Onsdag passerte antallet klager til Kringkastingsrådet 3600, koblet opp mot at Sophie Elise inngår i NRKs podkast-satsing.

Torsdag tok Fredrik Solvang (45) debatten på NRKs «Debatten». Der stilte ikke Sophie Elise selv, mens kringkastingssjefen Vibeke Fürst Haugen (54) måtte svare på NRKs vurderinger knyttet til podkasten «Sophie og Fetisha».

– Her så vi en kringkastingssjef som fremsto svært defensiv, åpenbart ukomfortabel, og jeg tror de fleste som så på oppfattet at hun hadde problemer med å forsvare det valget NRK tok da de inngikk avtalen med Sofie Steen Isachsen og hennes hyperkommersielle bedrift, sier Gerhardsen, og fortsetter:

– Ja, det var så man kunne lure på om hun i det hele tatt hadde satt seg inn i hva figuren Sophie Elise egentlig driver med, og hvor sterke reaksjoner det nødvendigvis ville avstedkomme at allmennkringkasteren velger å ta dette inn.

Info Dette er saken om Sophie Elises Instagram-bilde: Søndag 12. februar postet Sophie Elise et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen profil foran et speil. Den andre personen holdt i hånden en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Under bildet skrev hun: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG publiserer på det nåværende tidspunkt ikke navn på den andre profilen på bildet. Vedkommende har ikke gjort noe aktivt for å bidra til spredningen av bildet, og VG kjenner heller ikke til vedkommendes oppfatning av postingen av bildet.

Bildet ble raskt slettet fra profilen med 581.000 følgere, men ikke før bildet ble spredt og delt på ulike kontoer på sosiale medier.

Den påfølgende tirsdagen hadde NRK en «grundig prat» med Sophie Elise. Der kom det frem at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

Flere har reagert på at saken ikke har fått konsekvenser for NRK-samarbeidet, blant annet klubbleder i NRK som mener at en fast ansatt ville møtt «store konsekvenser» ved posting av et slikt bilde.

Blant de som har tatt Sophie Elise i forsvar er hennes redaktørvenn Danby Choi . Han uttalte i VG at han støtter NRKs beslutning «100 prosent», og skrev også en lederartikkel på dette i egen avis. Søndag beklaget Choi for å bruke egen avis til å ta henne i forsvar.

Forrige uke uttalte Rema 1000 at de setter Sophie Elise-godteri på vent . «Candy Girl by Sophie Elise» skulle i utgangspunktet lanseres denne uken, men er nå holdt tilbake. Også samarbeidspartner Good For Me valgte å sette samarbeidet på pause.

Onsdag 22. februar passerte antall klager til Kringkastingsrådet 3600.

Torsdag kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen.

VG har siden 12. februar forsøkt å få Sophie Elise og den andre profilen i tale. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser. Vis mer

Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen mener at en medieleder må ha en intellektuell forståelse av hvilken rolle mediene har.

– I «Debatten» fremsto hun ikke som hun hadde det. Hun svarte ikke på noe som helst. Folk fikk ikke noe inntrykk av hva NRK-ledelsen står for i det hele tatt, sier han, og forsetter:

– Jeg synes at NRK-sjefen fremsto som hjelpeløs i «Debatten». Hun utviste ikke et så godt lederskap som man må kunne forvente av person i hennes stilling. Jeg opplevde at hun manglet den intellektuelle tilnærmingen til en problemstillingen som dette og som en medieleder må ha.

VG har forelagt NRK kritikken knyttet til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugens opptreden i debatten, uten å få svar.

Charlo Halvorsen, fungerende direktør i Marienlystdivisjonen, har svart på spørsmål fra VG lenger ned i saken.

Presseekspert Gunnar Bodahl-Johansen.

I en kommentar på NRK Ytring torsdag kveld før «Debatten», understreket kringkastingssjefen at de ikke har «tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre retningslinjer.»

VG forsøkte å få et intervju med henne før «Debatten», uten å lykkes. Heller ikke fredag har VG fått svar fra Haugen.

– Det er kritikkverdig at hun ikke stiller til intervju når journalistene ringer, det mener jeg hun har en plikt til i kraft av NRK sin rolle. Og det bidrar heller ikke til å styrke tilliten til NRK. Kanskje handler det om at hun ikke lenger vet hvordan hun skal forsvare avtalen, sier Gerhardsen.

Det er også mediekritiker Gunnar Bodahl-Johansen enig i.

– Fordi NRK er en sentral samfunnsaktør finansiert med skattekroner, kan ikke NRK ta alt på bakrommet, sier han.

Charlo Halvorsen, fungerende direktør i Marienlystdivisjonen, sier til VG at kringkastingssjefen har vært involvert i saken hele veien.

– Hvorfor er ikke kringkastingssjefen mer tilgjengelig for intervju med pressen i denne saken?

– Håndteringen av media har også gått i redaksjonell linje. Det er helt vanlig i enkeltstående programprosjekter. Saken ble så omfattende etter hvert at hun nå mente det var fornuftig å uttalte seg. I går stilte også kringkastingssjefen på «Debatten» og svarte ut samtlige journalister som var til stede, svarer Halvorsen i en e-post til VG.

NRK: – Det må vi ta grep om og rydde opp

Solvang spurte under «Debatten» hvordan samarbeidet mellom NRK og Sophie Elise blir videre:

– Vi har sagt at vi skal ta en samtale med henne i den nærmeste tiden. Vi skal finne ut hvordan vi kan gå videre herfra, svarte Haugen.

Fungerende direktør i Marienlystdivisjonen, Charlo Halvorsen, sier fredag via en e-post:

– Nå skal vi gå i dialog og regner med en avklaring i løpet av et par uker. Vi vil gi informasjon om hva vi har kommet frem til når det er klart.

– Hva vil den varslede samtalen gå ut på? Hva er det viktigste for NRK å formidle i denne samtalen?

– Som sagt – det er regulering av de økonomiske bindingene vi ønsker å se på en gang til. Da vi knyttet til oss til en influenser som Sophie Elise, var det ut fra et ønske om å teste noe nytt. Vi innser at det byr på for mange utfordringer med å være influencer og oppdragstager i NRK på fulltid samtidig, og det må vi ta grep om og rydde opp i, skriver Halvorsen, og fortsetter:

– Våre avtaler med oppdragstagere skal være i tråd med presseetikken og våre interne regler. Det er viktig å presisere at Sophie Elise ikke har gjort noe feil i henhold til den nåværende avtalen – men vi ønsker en ny vurdering.

– Sophie Elise må være underlagt reglene

Rolf Johansen, leder i Norsk Journalistlags NRK-avdeling, NRKJ, sier at deres anliggende hele tiden har vært etikkreglene i NRK, Vær varsom-plakaten og Sophie Elises kommersielle interesser som NRK-profil ved siden av det.

– Nå sier kringkastingssjefen at de skal gå gjennom dette på nytt – det synes vi er veldig bra. Det har vært vår hovedtanke hele veien. I NRK må alle følge ganske strenge etiske regler, spesielt når det gjelder kommersielle bindinger. Sophie Elise må være underlagt disse reglene som alle andre. Det viktigste er at de nå tar tak i det, så får vi se hva konklusjonen blir.