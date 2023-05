AUSTRALSK STJERNE: Sia Furler på premieren til stykket «Annie» i New York i desember 2007.

People: Sia giftet seg med kjæresten Dan Bernad

Den australske stjernen (47) skal ha avgitt sitt ja i en liten seremoni i Italia i helgen.

Amerikanske People har publisert bilder fra bryllupet, og skriver at feiringen foregikk i Portofino i Italia.

Paret skal ha giftet seg i en intim seremoni i villaen Olivetta, som tilhører designerduoen Domenico Dolce and Stefano Gabbana. Det var her Kourtney Kardashian og Travis Barker ga hverandre sitt ja for andre gang i mai i fjor.

Det skal kun ha vært seks personer til stede i bryllupet – inkludert bruden og brudgommen.

ARTIST: Sia under en opptreden i Los Angeles i 2015.

Sia er kjent for å være tilbakeholden med private detaljer i mediene, og ifølge Entertainment Online er det uklart hvor lenge hun og den ferske ektemannen Dan Bernad har vært et par.

Artisten slo gjennom for fullt verden over i 2014 med albumet «1000 Forms of Fear» og singlen «Chandelier». Hun har de senere årene gjort et nummer av å skjule ansiktet sitt for offentligheten, særlig under sine musikalske opptredener.

Sia har også vært gift tidligere. I 2016 gikk Sia og filmprodusenten Erik Lang (35) fra hverandre etter å ha vært gift i litt over to år.

– Etter å ha tenkt og vurdert det mye har vi bestemt oss for å skilles. Vi er likevel bestemt på å fortsatt være venner, sa hun da til kjendisnettstedet TMZ.