DØD: Wilko Johnson.

Gitarlegende og «Game of Thrones»-skuespiller Wilko Johnson (75) er død

Musikeren ble for alvor kjent med punk-rockbandet Dr Feelgood på 70-tallet, men er kanskje mest kjent i nyere tid for rollen som bøddelen Ilyn Payne i to sesonger av «Game of Thrones».

– Dette er en kunngjøring vi ikke ønsket å gjøre, og vi gjør dette med et svært tungt hjerte. Wilko Johnson er død. Han døde i sitt hjem mandag 21. november, heter det i et innlegg på Johnsons Twitter-profil.

BBC skriver at han ble diagnostisert med kreft for ti år siden, og nektet behandling for å ta fatt på en farvel-turné.

– Valget var ganske enkelt. Kjemoterapi kunne ikke gjøre mer enn å forlenge livet mitt for en relativt kort periode, og jeg tenkte jeg heller ville bare nyte den helsen jeg hadde igjen, har han tidligere sagt til BBC.

Han ble likevel friskmeldt et år senere, etter å ha fått fjernet en svulst på tre kilo. Han spilte til det siste, så sent som 18. oktober i London.