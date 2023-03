Mayhem på scenen under infernofestivalen i 2010.

Mayhem-konsert avlyst etter nazisme-anklager

Det norske svartmetallbandet Mayhem skulle holde konsert i Porto Alegre i Brasil tirsdag. Denne er nå avlyst, etter en storm av klager og beskyldninger.

– Hverken bandet eller noen av medlemmene støtter noen som helst form for rasisme, nazisme, homofobi eller diskriminering. Alle Mayhem-fans er velkommen på bandets konserter, uansett bakgrunn, tro, hudfarge eller hva det enn måtte være, skriver Mayhems manager, Tore Stjerna, i en e-post til VG.

Mayhem skulle holde en konsert på Bar Opinião i Porto Alegre i Brasil tirsdag denne uken.

– De siste dagene har vi blitt overrasket over bølgen av alvorlig informasjon og innlegg på sosiale nettverk vedrørende konserten til Mayhem, skrev arrangør Bar Opinião på Instagram fredag.

Bar Opinião forteller også om demonstrasjoner utenfor og i nærheten av konsertlokalet, og har konkludert med å avlyse arrangementet.

De legger til at et av vurderingsgrunnlagene har vært risikoen for deltagerne på konserten.

Manger Stjerna skriver at bandet er skuffet over at konserten er avlyst, men at det er enda mer opprørt over at hundrevis av fans ikke får sett Mayhem.

– Det som faktisk skjedde i denne saken er at bandet ble falskt anklaget på sosiale medier, som førte til at en rekke personer tok kontakt med lokalet, som valgte å avlyse konserten, skriver Stjerna, og legger til at de nå prøver å arrangere en «meet-and-greet» med fansen.

Ifølge nettavisen Gauchazh startet det hele for rundt to uker siden med et innlegg på sosiale medier fra professoren Renato Levin-Borges, hvor han knyttet bandet til nazisme. Etter dette kom en bølge med både anklager og støtteerklæringer rettet mot Mayhem, skriver Gauchazh.

Det har også sirkulert et bilde i sosiale medier, som viser et banner med en protest mot bandet hengt opp utenfor Bar Opinião.

Også statssekretæren i Rio Grande do Sul, Leonel Radde, har vært svært kritisk.

Han har lagt ut en rekke meldinger på Twitter om Mayhem, hvor han anklager bandet for å være både rasistisk og nazistisk.

