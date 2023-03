EKSER: Tom Brady og Gisele Bündchen på Met-gallaen i New York i 2019.

Gisele Bündchen om bruddet med Tom Brady: − Drømmen min døde

Supermodell Gisele Bündchen (42) letter på sløret rundt skilsmissen for å avkrefte rykter.

Nyheten om at Bündchen og NFL-stjernen Tom Brady (44) hadde «blitt enige» om å gå fra hverandre, kom i oktober i fjor.

Paret, som hadde vært gift i 13 år og har to barn sammen, har i ettertid vært sparsomme med uttalelser om situasjonen. Men nå snakker Bündchen ut i et stort intervju med bladet Vanity Fair.

– Det er vanskelig når man ser for seg at livet skal bli på en spesiell måte. Og når man har gjort alt man har kunnet, ikke sant? sier den brasilianskfødte modellen.

– Jeg sørger over at drømmen min døde, sier hun om det faktum at hun og Brady likevel ikke endte opp sammen for godt.

Avviser rykter

Hun forklarer, angivelig gråtkvalt, at hun trodde på eventyr da hun var liten.

– Og det er en vakker ting. Jeg er takknemlig for at jeg gjorde det, sier hun til bladet.

Da bruddet ble kjent, meldte en rekke medier at Bündchen hadde gitt Brady et ultimatum i form av å måtte velge mellom familien eller fotballkarrieren. Disse påstandene avfeier hun på det sterkeste.

– Det er det villeste jeg har hørt, sier 42-åringen og legger til at hun ble veldig såret.

SUPERMODELL: Gisele Bündchen på Oscar-gallaen i Los Angeles i 2019.

Bündchen presiserer at hun alltid har heiet på ektemannen, og at «hvis det er en jeg ønsker all mulig lykke i verden, så er det ham».

– Det som er kommet frem, er bare små biter i et mye større puslespill. Alt er ikke så sort eller hvitt, sier hun.

Stjernemodellen peker på at kjærlighet innebærer at man ikke setter hverandre i bur, men at man gir hverandre frihet til å fly – og så velge om man vil fly i samme retning.

Bündchen holder fast på at årsaken til bruddet er at de to rett og slett vokste fra hverandre. Hun betrakter dem fortsatt som et team.

– Når jeg ser tilbake, angrer jeg ikke på noe. Jeg elsket hvert øyeblikk, sier hun.

I februar i år la Brady opp som fotballspiller og satte med det punktum for en eventyrlig karriere.