Bebe Rexha etter å ha fått mobil i hodet: − Jeg har det bra

Den 33 år gamle artisten måtte på sykehus etter å ha blitt truffet i hodet av en mobil under en konsert.

Den Grammy-nominerte artisten måtte stoppe konserten sin på Manhattan i New York søndag, da en fan kastet en telefon opp på scenen. Den traff henne i hodet.

Rexha ble fraktet til sykehus etter hendelsen.

Mandag tok hun til sosiale medier – med både plaster og et stort blåmerke over det venstre øyet – for å fortelle fansen at hun har det bra.

– Jeg har det bra, ja, jeg føler meg allright, synger hun i en video på TikTok, og bruker ifølge nyhetsbyrået Ap en tekstlinje fra låten «I’m Good (Blue)» som hun har sammen med David Guetta.

På Instagram skriver hun «I’m good», eller «jeg har det bra» på norsk.

En 27 år gammel mann ble pågrepet etter hendelsen, men er nå løslatt. Han er blant annet anklaget for trakassering og overfall.

Han skal ifølge rettsdokumenter ha sagt til en tredjepart at han ville prøve å treffe Rexha med telefonen mot slutten av konserten fordi han trodde det «ville være morsomt». Mannens advokat har foreløpig ikke besvart henvendelsen fra nyhetsbyrået Ap.

Ifølge politiet skjedde hendelsen på scenen Pier 17 på Manhattan.