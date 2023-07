Medier: Logan Paul har forlovet seg med sin danske kjæreste

Logan Paul (28) har fridd til og fått ja fra sin danske kjæreste Nina Agdal (31).

Det melder mediene TMZ og Daily Mail, som viser til kilder de har vært i kontakt med.

Daily Mail skriver at frieriet skjedde på en terrasse på et luksushotell i Italia søndag, bare uker etter at paret skal ha vært sammen i ett år.

Logan Paul, KSI og Pauls kjæreste Nina Agdal ble timer før lanseringeventet i forrige uke observert på et hotell i Oslo.

I 2022 delte supermodell Agdal selv gladnyheten om at de to var blitt et par.

I forrige uke var Youtube-stjernen Paul i Oslo sammen med kompanjongen KSI (30), for å møte fansen i forbindelse med lanseringen av sportsdrikken Prime Hydration.

Etter kaoset i Oslo sentrum dro Paul og det som nå er hans forlovede ut i Oslofjorden.

SE VIDEO – HER SNAKKER LOGAN PAUL NORSK: