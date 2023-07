YOUTUBE-STJERNE: Colleen Ballinger under Nickelodeon Kids' Choice Awards tidligere i år.

Colleen Ballingers turné og podkast avlyst etter anklager

Etter beskyldninger om upassende oppførsel mot mindreårige, er resten av turneen til Colleen Ballinger (36) skrinlagt. Det samme er podkasten hennes.

Colleen Ballinger, best kjent for karakteren YouTube-karakteren «Miranda Sings», har den siste tiden stått i hardt vær.

Det skjer etter at flere tidligere fans fortalte Huffington Post at de hadde hatt et upassende dialog med YouTube-stjernen da noen av dem var mindreårige. Hun beskyldes for såkalt «grooming», som på norsk betyr uanstendig, seksuelt motivert oppførsel fra en voksen mot en mindreårig.

Nå er resten av liveshowene hennes i 2023-turneen avlyst, melder The Guardian og CBS News. Det skal gjelde elleve arrangementer.

Det er imidlertid ikke klart om avlysningene er relatert til anklagene.

KARAKTER: Colleen Ballinger begynte å legge ut humoristiske videoer på nett for rundt 15 år siden under karakteren «Miranda Sings». Siden den gang har hun gått over til flere videoer i vlog-stil på sin personlige YouTube-kanal.

Også podkasten «Oversharing» som hun har sammen med youtuberen Trisha Paytas, er avsluttet – det etter kun tre episoder.

– Når jeg sier at jeg aldri har ønsket at et kapittel i livet mitt skulle være over raskere enn dette, selv om det var et veldig lite kapittel, mener jeg det, sa Paytas til sine fem millioner følgere på YouTube i helgen.

Svarte for seg

Ballinger har tidligere i sommer kommentert beskyldningene i en YouTube-video, og refererte da til situasjonen som et «giftig sladdertog».

36-åringen innrømmet imidlertid at hun tidligere i karrieren pleide å sende meldinger til fansen – hvor hun ofte utleverte for mye om livet sitt. Senere forsto hun at det kanskje burde vært noen grenser der.

– Jeg har ikke gjort det på flere år, fordi jeg har endret oppførselen min og tatt ansvar.

– Jeg er ikke en «groomer», jeg er bare en taper som ikke forsto, sa 36-åringen den gangen til sine tre millioner følgere på kanalen «Colleen Vlogs».

Hun er likevel lei seg over at noen fans har følt seg forrådt, og uttrykker at det aldri var hennes intensjon å manipulere.

Ifølge NBC News har Ballinger også blitt anklaget for lignende tilfeller tidligere. I 2020 hevdet Youtuber Adam McIntyre (21) at han og Ballinger hadde et «upassende personlig vennskap» da han var tenåring. Også da svarte Ballinger på anklagene med en YouTube-video.