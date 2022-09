NORGESBESØK: Fyrst Albert, fyrstinne Charlene, prinsesse Gabriella og tvillingbroren Jacques under åpningen av utstillingen «Sailing the Sea of Science» på Frammuseet i Oslo i juni i år.

Sjekk fyrstebarnas nye sveis

Bildet over viser Monaco-fyrstebarna i Oslo i sommer. Nå ha prinsesse Gabrielle (7) tatt seg friheter med saksen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Blått blod eller ikke – barn er barn uansett.

Mamma, fyrstinne Charlene (44), deler bilder av barnas ny «look» på Instagram. Hun ser det humoristiske i situasjonen.

«Gabrielle klippet både seg selv og broren sin!!!», skriver Charlene – etterfulgt av en flau-emoji.

«Gleder meg til de skal på skolen mandag ...», legger hun til.

Bildene viser at tvillingenes pannelugger har fått en skikkelig stuss.

Over 1700 har kommentert posten, og nær 32.000 har trykket «liker».

Fyrstefamilien på fire besøkte Norge så sent som i juni. Fyrst Albert (64) åpnet utstillingen «Sailing the Sea of Science» på Frammuseet i hovedstaden. Det norske kongeparet inviterte også familien til lunsj på Bygdø kongsgård.

Monaco-hoffet la senere ut bilder på Instagram.

Det offisielle besøket var et av de første opptredenene for fyrstinne Charlene etter at hun i over ett år har slitt med sykdom.

VG omtalte i juli fjor at Charlene hadde vært atskilt fra ektemannen og barna i flere måneder, fordi hun ble akutt syk under et jobbopphold i sitt opprinnelige hjemland, Sør-Afrika.