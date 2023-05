ENORMT: Huset skal være så stort som 30 000 kvadratmeter.

TMZ: Jay-Z og Beyoncé har kjøpt det dyreste huset noensinne i California

Superparet skal ifølge kjendisnettstedet ha betalt et svimlende beløp for den luksuriøse boligen.

Kilder forteller TMZ at artistene Beyonze og Jay-Z har betalt 200 millioner dollar for eiendommen - noe som tilsvarer over 2 milliarder norske kroner.

Kjendisnettstedet omtaler det som «et av de største arkitektoniske mesterverkene i landet».

Huset skal være det dyreste som er solgt i California. I tillegg skal det være det nest dyreste eiendomssalget i landet.

TMZ skriver imidlertid at paret gjorde en «god deal». Huset hadde egentlig en pris på 295 millioner dollar.

FAMILIE: Superparet sitter sammen med datteren Blue Ivy på basketballkamp i New Orleans i 2017.

Japansk arkitekt

Huset skal være så stort som over 2000 kvadratmeter og har utsikt over Stillehavet. Det er plassert i Paradise Cove-området i Malibu. Stedet blir også kalt «billionerenes rekke», ifølge TMZ.

Det er den japanske arkitekten Tadao Ando som har designet huset. Huset var tidligere eid av kunstsamler William Bell.

Jay-Z og Beyoncé har vært gift siden 2008 og har tre barn sammen, Blue Ivy og tvillingene Sir Carter og Rumi.

I 2015 var superparet Jay-Z og Beyoncé i Norge. Se videoen under:

