Duket for milliardærbryllup i Holmenkollen kapell

HOLMENKOLLEN KAPELL (VG) Milliardærarvingene Rikke Sandvold (30) og Carl Erik Hagen (34) bor i Sveits, men har reist hjem til Norge for å gifte seg.

– Vi gleder oss, sier Stein Erik Hagen til pressen utenfor kapellet før bryllupet.

Han er den niende rikeste i Norge, ifølge Kapitals liste over Norges 400 rikeste, og er faren til brudgommen Carl Erik Hagen.

Bruden, Rikke Sandvold, er datteren til milliardær Kenneth Sandvold. Hun ankom bryllupet sammen med faren sin.

HOLMENKOLLEN: Lørdag skal Rikke Sandvold og Carl Erik Hagen gifte seg.

Dette er trolig årets mest celebre bryllup. Hagen og Sandvold skal gi hverandre sitt ja i Holmenkollen kabell.

VG spurte bruden på vei inn i kapellet, hvordan hun har det, men hun svarte ikke.

– Ja, de hadde dårlig tid, ja, sier taxisjåføren Tom Beck etter at bryllupet er i gang.

Paret hadde likevel rukket å betale for taxituren.

Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe, kom Emilie Stordalen som var blant gjestene i utdrikningslaget.

Syv av gjestene i Rikkes utdrikkingslag i London tidlig i mai, er døtrene til noen av Norges rikeste og mektigste finansmenn, ifølge innlegg på Instagram.

Paret, som bor i Sveits, fikk sitt første barn sammen i fjor høst.

– Vi gleder oss stort over at det blir bryllup. Det er veldig hyggelig at de har funnet lykken og skal gifte seg. Vi gleder oss også over det lille pikebarnet som de har fått, sa en stolt far og bestefar, Stein Erik Hagen i før bryllupsdagen.