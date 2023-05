PÅ TURNÉ: Artisten Roger Waters opptrer i Hamburg i Tyskland 7. mai.

Roger Waters etterforskes i Tyskland - skal ha brukt «nazi-lignende» kostyme

Artisten Roger Waters (79), som var med på å grunnlegge Pink Floyd, blir etterforsket av tysk politi.

Bilder i sosiale medier viser Waters iført en lang, svart frakk med røde armbånd på scenen under fremførelsen av «In the Flesh» under en konsert på Mercedes-Benz Arena forrige uke.

På armbåndene var det to kryssede hammere, og ikke svastika-stjerner slik nazistene brukte, skriver Guardian.

– Vi etterforsker på grunn av mistanke om oppfordring til hatytringer fordi klærne som ble brukt på scenen kan brukes til å forherlige eller rettferdiggjøre nazistyret, og dermed kan forstyrre den offentlige orden, sier politiets talsperson Martin Halweg til nyhetsbyrået AFP.

– Kostymet ligner klærne til en SS-offiser, la Halweg til.

Tyskland har svært strenge regler mot bruk av effekter fra nazismen, og man kan få opptil tre år i fengsel for å bryte reglene, skriver BBC. Det finnes likevel unntak for kunstneriske eller utdanningsmessige formål.

Forsvarer kostymet

Bob Geldof fremførte den samme låten i en nazi-lignende uniform i filmversjonen av rockeoperaen «The Wall» i 1982, mens Waters bar et lignende kostyme under sin «The Wall»-turné mellom 2010 og 2013, skriver Guardian.

Politiet skal nå granske opptak fra de tidligere konsertene for å finne ut av om kostymet har blitt endret, skriver avisen.

I en uttalelse på Twitter kritiserer Waters anklagene, og skriver at de kommer fra folk som er ute etter å sverte ham.

– De delene av opptredenen min som det er stilt spørsmål ved, er helt klart en erklæring mot fascisme, urettferdighet og trangsynthet i alle former, skriver han ifølge australske ABC.

Kontroversiell

Artisten har de siste årene blitt en kontroversiell skikkelse, og han har blant annet blitt anklaget for å være antisemitt antisemittOrdet brukes om mennesker som har fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder., noe han selv nekter for.

Han er også blitt kritisert for sine forbindelser med den såkalte BDS BDSStår for Boycott, Divestment, Sanctions, og er en sterkt Israel-kritisk bevegelse. -kampanjen, som går inn for boikott av Israel og innføring av sanksjoner som følge av Israels okkupasjon av palestinske områder.

Det har vakt sterke reaksjoner at Roger Waters under sine konserter har sluppet ballonger som er formet som en gris og med davidsstjernen på.

Nylig besluttet en tysk domstol at Waters får holde en konsert i Frankfurt 28. mai. Myndighetene i Frankfurt og delstaten Hessen forsøkte å stanse konserten fordi de mener Waters har antisemittiske holdninger.

I februar talte han til FNs sikkerhetsråd etter invitasjon fra Russland.

