KLARE FOR KAMP: Denne gjengen har inntatt «Farmen»-gården.

Dette er deltagerne i «Farmen kjendis» 2024

STANGE (VG) 12 nye kjendiser er i gang med innspillingen av den niende sesongen av «Farmen kjendis».

Dette er deltagerne som skal være med:

Emma Ellingsen (21), influencer og TV-profil

Anne-Kat. Hærland (51), komiker og programleder

Cristian Brennhovd (23), realityprofil

Cato Zahl Pedersen (64), tidligere idrettsutøver

Emilie «Voe» Nereng (27), influencer

Sander «Randulle» Dale (25), youtuber

Bahare Viken (29), programleder

Daniel Franck (48), tidligere snowboardkjører

Bjørg Thorhallsdottir (48), kunstner og forfatter

Sondre «Sondrey» Mulongo Nystrøm (28), artist

Unni Askeland (60), kunstner

Egil Skurdal (27), komiker

Se bilder av alle deltagerne i galleriet:

Når starter «Farmen kjendis?

Innspillingen av den niende sesongen av «Farmen kjendis» er i full gang, men resultatet vises ikke på TV før i 2024.

Normalt har realitykonkurransen premiere en gang i løpet av januar.

Tidligere i år ble det kjent at Dorthe Skappel tar over som programleder etter Tiril Sjåstad Christensen, som ga seg etter forrige sesong.

– Det er veldig stas. Jeg ble veldig overrasket da de nevnte det, for i dag er alle på TV 30 år. Så det tok litt tid før jeg oppfattet at de ønsket seg meg. Jeg er veldig glad og synes at «Farmen kjendis» er et fantastisk program, sa Skappel i april, som selv deltok på «Farmen kjendis» i fjor.

