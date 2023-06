DØD: Sanger Astrid Gilberto har gått bort.

Sanger Astrud Gilberto (83) er død

Den verdenskjente bossanova – og jazzsangeren Astrud Gilberto har gått bort i en alder av 83 år.

Det skriver The Daily Mail tirsdag ettermiddag.

Gilberto var en brasiliansk bossa nova bossa novaBossa nova er en brasiliansk musikksjanger. Den er i slekt med samba og har sterk innflytelse fra jazz. Bossa nova, som betyr ny trend, ble populær fra slutten av 1950-årene, gjennom innspillingene og komposisjonene til blant andre Antonio Carlos Jobim og João Gilberto. (snl.no)- og jazzsanger, mest kjent for sin tolkning av megahiten «The girl from Ipanema».

Dødsårsak er foreløpig ikke kjent.

Det var Gilbertos sønn, Marcelo, som bekreftet nyheten overfor The Independent.

Astrud Gilberto het opprinnelig Astrud Evangelina Winert, og vokste opp i Rio de Janeiro med sin brasilianske mor og tyske far.

Girl From Ipanema ble komponert allerede i 1962 av Antonio Carlos Jobim og Vinicius de Moraes, men det var imidlertid ikke før i 1964, da den amerikanske låtskriveren Norman Gimbel skrev den engelske versjonen, at sangen slo an internasjonalt.

Sangen vant en Grammy, gjorde Gilberto nominert til prisen for årets beste sangprestasjon.

De neste 20 årene etter megahiten var hun et stort navn internasjonalt.

Hun rakk å spille inn 16 studioalbum i løpet av sin karriere. Hennes siste album ble Jungle (2002).

