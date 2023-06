Prins Harry og flere andre personer har saksøkt Mirror Group Newspapers for å ha innhentet informasjon på ulovlig vis, blant annet ved å ha hacket og avlyttet private beskjeder til privatpersoner telefonsvarere.

I prins Harrys tilfelle skal det gjelde over 150 artikler publisert mellom 1995 og 2011 i The Daily Mirror, Sunday Mirror og Sunday People.

I tillegg til Mirror Group Newspapers saksøker Harry også News Group Newspapers, utgiver av The Sun, og Associated Newspapers, som eier Daily Mail and Mail on Sunday.

Kjendiser som Hugh Grant, Elton John og Elizabeth Hurley er blant dem som også har klaget inn enten News Group eller Associated Newspapers.

Telefonhacking i britisk presse kom frem i lyset i 2006, da en privatetterforsker og en reporter fra Rupert Murdochs News of the World ble fengslet for å ha hacket telefonene til ansatte av prins Harry, prins William og kong Charles.

I 2011 ble det avslørt at News of the World og andre Murdoch-aviser hacket telefonen til blant annet et drapsoffer. Det førte til en offentlig etterforskning og avisens undergang.

Siden den gang har flere andre britiske mediehus blitt anklaget for lignende ulovlige journalistiske kildemetoder.

Prins William hadde i 2020 et søksmål mot The Sun og nedlagte News of the World, men inngikk forlik og rettssak utgikk dermed.