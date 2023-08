HEMMELIGHETSFULLE: Både Louise Angelica Riise og David Eriksen har vært kryptiske rundt romanseryktene.

Louise Angelica Riise om David Eriksen: «Kjæresten min»

Romanseryktene rundt Louise Angelica Riise (33) og David Eriksen (56) har florert den siste tiden. Nå omtaler Riise han som «kjæresten min».

Mandag delte David Eriksen bilder av seg selv og Riise i anledning sistnevntes bursdag.

«I dag har denne dama bursdag, jeg håper dagen blir like fin som du er», skrev han etterfulgt av et hjerte.

Gjennom sommeren har de to delt flere bilder av hverandre, og flere har spekulert i om de to er et par.

Hverken Eriksen eller Riise har bekreftet at de to er i et forhold – men under gratulasjonsinnlegget fra Eriksen mandag, kan det se ut som Riise bekrefter forholdet.

«Tusen takk, kjæresten min» skriver hun som en respons til innlegget hans.

Dagbladet omtalte kommentaren først. VG har forsøkt å få en kommentar fra Eriksen og Riise.

I juni gjestet Riise Iselins Guttormsen podkast «G-punktet», og mot slutten av episoden stilte Guttormsen spørsmål fra følgerne.

– Jeg har fått ganske mange spørsmål om dette faktisk, du vet sikkert hva det blir nå. Det er ikke bare en, men flere lure på om du dater David Eriksen? spurte Guttormsen.

– Emh, sa Riise og nøler.

– Jeg dater jo litt, og vi har jo vært på date. Så det er jo sikkert der disse ryktene kommer fra.

Videre fortalte hun at de har kjent hverandre i mange år, og var blant annet i Las Vegas sammen for mange år siden med Bettson.