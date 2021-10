OVERRASKELSE: Blir han glad eller ikke over kjærestens arrangerte fest? Det er spørsmålet tiktokere stiller i videoen som er dømt som nye «couch guy».

Ny «couch guy» splitter TikTok

Suksessen med skuffende reaksjoner på overraskelser fortsetter å gå viralt på TikTok. Etter at «couch guy» gikk viralt i flere uker, er «Mike birthday video» det nye.

Tiktokere er splittet over hva reaksjonene fra kjærestene som overraskes betyr.

I flere uker har videoen og parodier av «couch guy» gått viralt på TikTok, men nå er det en ny kjæreste som får gjennomgå. Nettstedet Dexerto skriver at du må ha en ganske unik «for you»-side i appen for å ikke ha fått med deg trenden. Videoen med «couch guy» er blitt diskutert av tiktokere over «hele» verden.

For litt under en uke siden filmet tiktoker Sydniarnett at hun overrasket kjæresten Michael med 30-årsfest. Reaksjonen hans splitter TikTok, og flere hevder det er en ny «couch guy»-situasjon.

Det tiktokere reagerer på er det «kleine» kroppsspråket til dem som blir overrasket. Se tiktoken av «Mike» og bedøm selv:

«Couch guy» har selv måttet forklare hvorfor han reagerte slik som ha gjorde etter at flere millioner hadde sett videoen. Kjæresten, tiktoker Lauren Zarras, som overrasket han fortalte også om drapstrusler etter viral-suksessen.

Det flere tiktokere har hevdet å ha sett i «couch guy»-videoen er «bevis» på at Zarras blir bedratt av kjæresten, og at hans manglende «glede» av å bli overrasket viser at forholdet ikke fungerer.

I videoen med «Mike» skriver tiktoker Sydni Arnett: Jeg holdt en overraskelsesbursdag med Mike-tema for kjærestens min sin 30-årsdag. I likhet med «couch guy» har «Mike» en rimelig avslappet reaksjon på overraskelsen, skriver Dexerto.

Flere tiktokere peker også på at begge videoene har samme bakgrunnsmusikk - «Still Falling for You» av Ellie Goulding. En bruker skriver at låten er «forbannet».

Som i videoen med «couch guy» diskuteres det i kommentarfeltet hva reaksjonen kan bety. Arnett har selv postet en video av hun og «Mike» som viser at de klemmer og kysser hverandre. Dette brukes som bevis på at de faktisk er glade i hverandre.

I kommentarfeltet til tiktoken er folk splittet i hva slags reaksjon de selv ville hatt på en overraskelsesbursdag. Noen skriver at de ville reagert på akkurat samme måte som «Mike» og at de ikke liker overraskelser, andre skriver at det er en typisk reaksjon til noen som egentlig vil slå opp.