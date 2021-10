ENGASJERT: Prins Charles er klimaengasjert og forstår unges frustrasjon.

Prins Charles roser Thunberg

Den britiske tronarvingen sympatiserer med Gretha Thunberg: – Selvfølgelig gjør jeg det.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I slutten av september talte Thunberg på en klimakonferanse for unge mennesker i Italia. Målet var å rette kritikk mot verdensledere og deres klimaløfter.

– Bla, bla, bla er alt vi hører fra våre såkalte ledere. Ord som høres bra ut, men så langt ikke har ført til handling. Våre håp og ambisjoner drukner i de tomme løftene, sa 18-åringen ifølge The Guardian.

Nå har prins Charles, den neste i rekken til å overta den britiske tronen, kommentert talen hennes.

KRITISK: Gretha Thunberg (18) er stiller klimakrav til ledere over hele verden.

Forstår ungdommens frustrasjon

Charles (72) er selv kjent for å ha et klimaengasjement, og ifølge Reuters har han tidligere uttrykt forståelse for unge miljøaktivisters frustrasjon over ledere, skriver Expressen.

– Ungdommene føler at ingenting skjer, så selvfølgelig blir de frustrerte, sier prinsen i et BBC-intervju.

Samtidig er han kritisk til grupper som «Extinction Rebellion», som protesterer i gatene.

– Det de gjør hjelper ikke, tror jeg, å gjøre det på en måte som fremmedgjør folk, sier prins Charles og etterlyser en mer konstruktiv klimabevegelse, sier prinsen.

Han presiserer at han forstår at de er frustrerte og håper folk legger merke til hvor desperate unge er.

Klimakonferanse med toppledere

Intervjuet med prisen kommer i kjølvannet av at FNs store klimakonferanse, COP26, skal holdes fra 1. november i Glasgow i Skottland.

Han sa i BBC-intervjuet at han er bekymret for at lederne bare snakker, og ikke handler.

– Problemet er å få i gang handlingene, tror han.

Konferansen skulle egentlig vært holdt 9.–20. november i 2020, men ble utsatt på grunn av coronapandemien.

COP26 skal starte med et møte der det er ventet at godt over 100 verdensledere vil delta, inkludert USAs president Joe Biden. NTB får også bekreftet at påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre planlegger å delta på møtet.

VG retter: I første versjon av denne saken sto det i tittelen at prins Charles er kritisk til Thunbergs utspill. Det stemmer ikke. Det riktige er at han er kritisk til å protestere i gatene. Det ble rettet 11.10.21 klokken 20:53.