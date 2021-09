DØMT FOR VOLD: Rettsforhandlingene fant sted i Drammen tinghus torsdag forrige uke. Tiltalte bor et annet sted i landet, men rettssaken gikk i Drammen fordi hendelsen skjedde der.

Realitydeltager dømt for vold

I forrige uke erkjente en realitydeltager å ha slått en annen person med knyttet neve i ansiktet. Nå er dommen klar.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Klienten ble dømt til 89 timer samfunnsstraff. Vi er fornøyd med resultatet. Det er en grundig dom og det er bra at retten gjør unntak fra utgangspunktet om ubetinget fengsel i et slikt tilfelle som dette. Klienten er glad for endelig å bli ferdig med saken og ser frem til å legge dette bak seg, skriver Per Bjørnar Fjeld Hegelstad, advokatfirmaet Hasle, i en SMS til VG.

VG har så langt ikke fått tilgang på dommen.

Deltageren, som er i 20-årene, var tiltalt for «å ha skadet en annens kropp eller helse», etter straffelovens paragraf 273.

Det var i januar 2020, inne på et utested, at tiltalte skal ha slått en mann i ansiktet slik at han ble påført nesebrudd.

Realitydeltageren erkjente straffskyld i retten, og sa det var en verbal provokasjon som var bakgrunn for slaget. Han sa han angret og at han aldri ville gjort noe lignende igjen.

– Det hadde vært det mest forferdelige og dårlige utfallet for min del, svarte han på spørsmål om hva han tenkte om en eventuell fengselsstraff.

les også Voldstiltalt realitydeltager: – Jeg angrer som faen

Ba om 75 dager fengsel

I retten la aktor Sandra Mathisen Andreassen ned påstand om fengsel i 75 dager. Hun mente det ikke er grunnlag for samfunnsstraff.

Hun sier straffutmålingen i utgangspunktet burde være på fengsel i fem måneder, men at momenter som lang saksbehandlingstid bør gi strafferabatt.

Tiltaltes forsvarer, Per Bjørnar Fjeld Hegelstad i advokatfirmaet Hasle, syntes aktors påstand var for streng.

– Det er totalt urimelig hvis han må inn å sone en ubetinget fengselsstraff nå. Det er så lenge siden, at det ikke holder å bare trekke en måned ifra, sa Hegelstad.

Den lange ventetiden fra hendelsen fant sted til saken gikk for retten, var et sentralt tema i retten. Aktor beklaget til både tiltalte og fornærmede.

les også Norsk artist tiltalt for grov vold mot NRK-ansatt: – Jeg var ikke meg selv under denne perioden

Kjente ikke til tiltalen

I juni snakket VG med TV-selskapet som står bak realityprogrammet. De fortalte at de ikke var kjent med at en av deltagerne er tiltalt for vold.

– Vi ble etter at innspillingen av serien var over, kjent med at en av deltagerne kanskje er involvert i en sak i rettssystemet. Hvis dette er tilfellet, følger vi vanlige rettsprinsipper, og deltageren er dermed å anse som uskyldig inntil det eventuelt foreligger en rettskraftig dom, skrev talsmannen for TV-selskapet i en e-post.

Talsmannen fortalte videre at dette ikke vil påvirke realityserien.