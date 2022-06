FLYTTES RUNDT: Runar Søgaard, tidligere best kjent som predikant, i senere tid foredragsholder om lederskap, motivasjon og kommunikasjon.

Runar Søgaard omplassert til nytt fengsel – ble truet av andre innsatte

Fem måneder ut i soningen måtte nordmannen bytte fengsel for andre gang, etter trusler fra medfanger. Han ble omplassert omgående.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det fremgår av et vedtak fra Kriminalvården, den svenske kriminalomsorgen, som VG har fått tilgang til.

I januar vakte det oppsikt at Runar Søgaard (54) etter knappe to måneders soning hadde fått fem advarsler av sin første anstalt, og ble omplassert.

Søgaard ble i 2021 dømt til ett år og åtte måneders fengsel for skatteunndragelse og bokføringsbrudd.

Han startet soningen i Svartsjö rett utenfor Stockholm, en anstalt med det laveste av de tre sikkerhetsnivåene svenske fengsler opererer med, og ingen «rømningshindringer».

Overføringen til Täby, som også ligger i Stockholms-området, betydde imidlertid at han fikk strengere soningsforhold. Dette fengselet har nivå 2.

Strengere sikkerhetsnivå

Søgaards tilværelse i Täby ble imidlertid ikke holdbar i mer enn tre måneder. Da initierte fengselet en forespørsel om omplassering av ham.

«Han vurderes på grunn av trusler fra medinnsatte ikke lenger å kunne være plassert på anstalten», heter det i vedtaket fra 13. april.

«Runar Søgaard har ingen innvendinger i saken», står det videre.

Følgelig soner Søgaard nå ved anstalten Österåker, som ligger tre mil nord for Stockholm og har et noe strengere sikkerhetsnivå enn Täby. Begge er på nivå 2, men innenfor denne kategorien er det visse forskjeller.

KJENDISPAR: Runar Søgaard ble kjent både i hjemlandet og Sverige da han ble sammen med artist Carola Häggkvist. De var gift fra 1990 til 2000, her avbildet i 1991, like etter at hun vant Eurovision Song Contest.

I vedtaket fremheves det at Österåker har den grad av overvåkning og kontroll som er nødvendig for å opprettholde sikkerheten.

Fengselet opplyser til VG at omplasseringen ikke har noe med Søgaards egen oppførsel å gjøre.

Han har ifølge fengselet ikke problemer med trusler fra andre innsatte ved sin nye anstalt.

Etterlyser ryggrad

Det betyr imidlertid ikke at alt er fryd og gammen på Österåker for Søgaard.

Som VG skrev tidligere denne uken, har han der nylig fått en advarsel for å ha forsøkt å påvirke ansatte og beslutningstagere til å prioritere hans behov – noe Søgaard selv benekter å ha gjort, ifølge Kriminalvårdens vedtak om advarsel.

Der refereres det til et avhør av Søgaard fra 31. mai, hvor han er kritisk til klientansvarlige. Denne omtales som «totalt tonedøv».

– På Täby var de medmenneskelige, men den antennen finnes ikke på dette mennesket, sier Søgaard der.

– Om det fantes bare et minimum av ryggrad eller ære ...

KJENDISVENN: Runar Søgaard og artist Dr. Alban avbildet i 2004.

Ifølge vedtaket har Søgaard senere gått noe tilbake på disse uttalelsene, men samtidig understreket at han har opplevelse av ikke å bli forstått av klientansvarlige.

Videre har han ifølge vedtaket kritisert Österåker for trege tilbakemeldinger på forespørsler. På dette feltet roser han sitt forrige soningssted.

– I Täby var det flott kommunikasjon. Og de ville gjøre det lettere for klientene, ville hjelpe og gi hjelp til å kunne gå videre.

Kontakten brutt

Søgaards bekymring ved Österåker skal være mangel på anledning til å kontakte folk han jobber med.

Nathalie Bergström har de siste årene være pressekontakt for Søgaard. Hun forteller at hun ikke var klar over at Søgaard var flyttet til Österåker før nylig.

– Han får ikke ringe ut, han får ikke ringt meg nå, sier Bergström.

– Da han flyttet til Täby ble vår kontakt brutt. Det finnes ingen kontakt mellom oss nå.

VG har bedt Søgaards advokat om kommentar til denne saken.

Vedtaket om forflytning av Søgaard gjennomgår en rekke punkter i den svenske fengselsloven som legges til grunn for avgjørelsen.

Det understrekes at innsatte ikke skal utsettes for mer inngripende overvåkning og kontroll enn det som er nødvendig for sikkerheten.

Hensyn skal også tas til den innsattes behov for sysselsetting, sykepleie og planlegging av løslatelse.

Det fremheves videre at man skal forsøke å unngå en uheldig miks av innsatte.