SUPERMODELL: Marcus Schenkenberg, her avbildet i Stockholm i 2012.

Marcus Schenkenberg (53) pappa for første gang

Sveriges første mannlige supermodell Marcus Schenkenberg røper nyheten på Instagram.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

53-åringen, også kjent som ekskjæresten til Pamela Anderson (54), deler bilde av sin nyfødte sønn.

«Velkommen til verden, min vakre lille gutt, Collin!», skriver Schenkenberg.

Han røper imidlertid ikke hvem som er mamma til sønnen hans.

Aftonbladet, som var først ute med å fange opp nyheten, har forsøkt å komme i kontakt med Schenkenberg – uten hell.

I et intervju med svenske Expressen for tre år siden uttalte Schenkenberg at han drømte om familie. På det tidspunktet var han singel.

– Det begynner å bli på tide. Jeg vil ikke være som Hugh Hefner og få barn når jeg er 72, uttalte svensken.

Schenkenberg har sin faste base i New York, men eier også en bolig i Stockholm.

EKS: Pamela Anderson og Marcus Schenkenberg i Los Angeles i 2000.

Schenkenberg fikk sitt store gjennombrudd som modell på begynnelsen av 90-tallet. Han er siden blitt koblet sammen med den ene kjendiskvinnen etter den andre.

Hans mest berømte ekskjæreste er den nevnte Baywatch-stjernen Pamela Anderson. De to møttes på filmfestival i Cannes i 2000 og var et par i om lag ett år.

Da Schenkenberg og popartist Pernilla Wahlgren (54) deltok i svenske «Skal vi danse» for ti år siden, endte det i en kortvarig flørt.

I 2006 ble det spekulert i forhold mellom han og den svenske modellen Victoria Silvstedt (47), da de ble fotografert hyppig sammen. Silvstedt kommenterer under babybildet:

«Ahh congrats», etterfulgt av hjertesymbol.

KOLLEGA: Marcus Schenkenberg og britiske Naomi Campbell på jobb sammen i Sveits i 2006.

Schenkenberg har etter supermodellkarrieren, da han var trekkplaster for mange av de største motehusene, vært å se i en rekke realityserier, blant annet tyske «The Masked Singer» og svenske «Fangene på fortet».

I sistnevnte kunne det gått riktig galt da han landet på nakken under en øvelse.

Svensken har også figurert i filmer og serier, og forsøkt seg som popartist.