Skandalekonserten til Travis Scott: Dette er ofrene

Blant ofrene etter Astroworld-tragedien er en ingeniørstudent, to highschool-studenter og en mann som forsøkte å redde sin forlovede.

Publisert: Nå nettopp

Syv av de åtte ofrene som omkom under konserten har blitt identifisert, ifølge offisielle myndigheter. Det skriver CNN.

Familiene til seks av ofrene er varslet. Myndigheter ber om hjelp til å identifisere enn man tidlig i 20-årene.

Her er hva vi vet om noen av ofrene:

John Hilgert (14)

Hilgert var elev ved Memorial High School i Houston. Skolens rektor Lisa Weir sendte lørdag ut et brev til skolens foreldre, for å informere dem om bortgangen, skriver CNN:

«Vi er dypt lei oss for å informere dere om at en niendeklasseelev døde i en hendelse under Astroworld-festivalen. Våre hjerter går ut til studentens familie, hans venner, og vårt personale ved Memorial. Dette er et forferdelig tap, og hele MHS-familien er i sorg i dag».

Uttalelsen er gjengitt på Twitter-kontoen til den lokale tv-reporteren Jason Miles som jobber for kanalen KHOU 11 News.

Brianna Rodriguez (16)

Rodriguez var elev ved Heights High School i Houston, ifølge en GoFundMe-konto laget av familien.

«Dansing var hennes lidenskap, og nå danser hun sin vei mot himmelens perleport», skriver de i et Facebook-innlegg..

MINNEORD: Familien minnes avdøde Brianna Rodriguez på Facebook.

Familien har bekreftet overfor People Magazine at 16-åringen var et av de åtte ofrene som døde under masseulykkesarrangementet under Scotts opptreden i Houstons NRG Park.

Ifølge familiens Facebook-innlegg var Brianna Rodriguez elev ved videregående skole.

OMKOM: Franco Patino (21)

Franco Patino (21)

CNN skriver at Patino var ingeniørstudent ved universitetet i Dayton, og medlem i Alpha Psi Lambda, et brorskap for amerikanere med latinamerikansk opphav.

Patino kom opprinnelig fra Naperville i delstaten Illinois.

– Han ble elsket av så mange på grunn av den lojale, elskelige, uegoistiske, beskyttende, morsomme og omsorgsfulle personen han var, sier familien i en uttalelse.

– Selv om han var en hardtarbeidende person, prøvde han alltid å rydde tid for familien og mennesker han brydde seg om. VII vil savne Francos store hjerte og hans lidenskap for å hjelpe andre.

OMKOM: Danish Baig (27)

Danish Baig (27)

Baig fra Euless i Texass døde under forsøket på å redde sin forlovede som ble trampet på og slått i menneskemengden under konserten, opplyser hans bror Basil Baig til CNN.

– Folk beundret ham for den han var, fortalte Basil Baig til CNN.

Familien beskriver den avdøde 27-åringen som en person som elsket med hele hjertet. Begravelsen vil bli holdt søndag 14. oktober i Colleyville, Texas.

Forloveden overlevde skrekkonserten, men har skrammer over hele kroppen og skal være traumatisert etter hendelsen.

OMKOM: Jacob Jurinek (20)

Jacob Jurinek (20)

Collegestudenten Jacob Jurinek fra Illinois var også blant de åtte som døde under Travis Scott-konserten. Det bekrefter universitetet han gikk på overfor CNN.

Jurinek studerte journalistikk ved Southern Illinois University Carbondale, ifølge skolen.

I en uttalelse sier universitetskansler Austin Lane ved SIU at Jurinek «var en kreativ, ung mann med en lovende karriere innen journalistikk og reklamemarkedet.

Rodolfo Peña (23)

Peña bodde i byen Laredo, Texas, der han studerte på et lokalt college, skriver CNN. Hans eldre bror Guadalupe Peña har startet en innsamling på GoFundMe for å dekke begravelsesutgiftene.

– Jeg starter en GoFundMe for min yngste bror Rodlofo Angel Peñas bortgang. Vær så snill å donere fra hjertet, hva som helst vil hjelpe, står det på innsamlingssiden.

Den avdøde texaneren var 23 år gammel, ifølge CNN.

Dagen etter tragedien uttalte Peñas svoger Sergio Ganzales til People Magazine at familien ønsket svar og rettferdighet.

– Vi hørte om hendelsen på verst mulig måte. Vi fant ut rundt klokken 00.30-tiden i går fra en venn av Rudy at han bare hadde besvimt, fortalte Gonzales.

–Det var ikke før i ettermiddag at vi fant ut av han var død.

Ukjent offer tidlig i 20-årene

Identiteten til ett av ofrene som tidligere har vært ukjent for myndighetene er nå identifisert, sa Houston-ordfører Sylvester Turner til CNN søndag.

Rettsmedisinske institutt i Harris County ba i en uttalelse søndag publikum om hjelp til å identifisere en mann i begynnelsen av 20-årene med «kort svart eller mørkebrunt bølget hår» og «en lett bart med en merkbar fippskjegg».

Mannen var drøyt 180 centimeter høy, veide rundt 226 kilo og hadde på seg Nike-sko i størrelse 45, heter det i uttalelsen.

– Denne personen er identifisert, og det er tatt kontakt med familien hans, uttalte Turner siden.

