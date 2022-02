Kulturministeren om Oscar-nominasjonene: − Det er en stor dag for Norge

Filmen «Verdens Verste Menneske» er nominert til to Oscar-priser. Beste originale manus og beste internasjonale film.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen og Andrea Gjestvang (foto)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Til NTB sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) at to nominasjoner var over all forventning.

– Det er en stor dag for Norge, sier hun og fortsetter:

– At Joachim Trier og Eksil Vogt har laget en fantastisk film, vet vi jo, men dette er ytterligere en bekreftelse på at filmen holder verdensklasse. Nominasjonene er selvsagt en begivenhet for Trier, Vogt, Reinsve, Danielsen-Lie og alle involverte, men det er også en stor dag for Norge, sier Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

– Det er selvfølgelig kjempestort, og utrolig stort at den ble nominert til beste originale manus, sier VGs filmanmelder Morten Ståle Nilsen.

Joachim Triers film kan dermed ligge an til å vinne hele to Oscar-priser. Det var på forhånd store forventninger til at «Verdens verste menneske» skulle bli nominert til en Oscar-pris.

– Det at en norsk spillefilm blir nominert til to Oscar-priser. Det er en sjelden triumf, slår Nilsen fast.

Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer gjengen bak «Verdens verste menneske».

Tidligere kulturminister Abid Raja føyer seg inn i rekken av de som gratulerer «Verdens Verste menneske» med nominasjonene.

Norsk filminstitutt jubler også over nominasjonene.

– Endelig! Denne fantastiske filmen fortjener virkelig å bli Oscar-nominert. Og at den nå står med to nominasjoner, er helt fantastisk!, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt, til NTB.

All oppmerksomheten rundt filmen og nå nominasjonen setter ikke bare «Verdens verste menneske», men norsk film generelt, på verdenskartet, mener hun.

– Nå gleder vi oss til å se om det blir den første Oscar-prisen til en norsk spillefilm under utdelingen i mars, sier hun.