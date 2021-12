Brudd for «Love Island»-par

Nora Haukland og Johannes Klemp forlovet seg i april. Nå skriver førstnevnte på Instagram at de har gjort det slutt.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg skriver dette med et veldig tungt hjerte. Jeg og Johannes har valgt å gå fra hverandre. Det har vært to fantastiske og minnerike år som jeg er veldig takknemlig for, skriver Haukland på sin Instagramhistorie.

Hun og Johannes Klemp møttes under innspillingen av TV-serien «Love Island» vinteren 2020. I april forlovet de seg.

– Likevel, har vi opplevd at vi er veldig ulike, men ettersom vi har så mye kjærlighet for hverandre har vi lenge prøvd å få det til å fungere, fortsetter hun.

Hun skriver at hun vil Klemp alt godt, og at hun har mye kjærlighet for han og familiens hans.

– Kommer alltid til å se tilbake på dette kapitlet i livet mitt med et smil og et tungt hjerte.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Haukland og Klemp, foreløpig uten å lykkes.