Jodel stenger flere sladder-kanaler igjen: − Tillater ikke nedsettende rykter

Den sosiale plattformen, som lar brukerne poste anonymt, har fjernet flere kanaler onsdag ettermiddag.

«Vi har bestemt oss for å stenge enkelte kanaler på Jodel. Dette er noe vi gjør som siste utvei når det er for mange og gjentatte brudd på retningslinjene. Vi tillater ikke: nedsettende rykter eller sladder, hets, trakassering, bodyshaming, hatefulle ytringer og mobbing», skriver Jodels administratorer i en melding i mobilappen.

Fjerningen av kanalene skjer to år etter at den sosiale plattformen sist måtte rydde opp i alle de såkalte «gossip»-kanalene.

Den gangen ble alle kanaler med ordet «sladder», uansett språk, i navnet, stengt ned.

– Å stenge alle sladderkanalene er et sterkt signal til brukerne våre om at vi vil være konsekvente med reglene våre, skrev Jodel i en pressemelding den gangen.

VG er kjent med at flere av kanalene som nå er slettet har omtalt rykter om flere navngitte norske kjendiser over lengre tid.

VG har prøvd å komme i kontakt med Jodel for å få en kommentar onsdag.

Da plattformen ryddet opp i 2020 uttalte flere influencere til VG at de var glade for at kanalene var lagt ned.

Kristin Gjelsvik mente at det var en ukultur på Jodel, og at folk kunne spre usannheter og mobbe andre helt anonymt.

Mario Riera, kjent fra «Ex on the beach», omtalte appen som en mobbeportal, og sa at han selv hadde opplevd å bli hetset i ulike kanaler.

– Da jeg så at gossip-kanalen var slettet, ble jeg veldig glad, sa han den gangen.