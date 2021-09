LYS UT AV MØRKET: Little Simz tolker på ingen måte Tix sitt Eurovision-bidrag.

Albumanmeldelse Little Simz – «Sometimes I Might Be Introvert»: Ut av mørket

Glem Kanye og Drake. Høstens sterkeste rap kommer fra Islington.

Av Tor Martin Bøe

ALBUM: HIPHOP

Little Simz

«Sometimes I Might Be Introvert»

(Age101/Awal)

Fire album ut i karrieren skulle egentlig Little Simz omfavnet en status som en mye «større» artist. I rommet Stormzy åpnet burde denne smarte, fengende og dypt personlige briten vært en åpenbar etterfølger.

Det betyr ikke at det heller på det fjerde skal skje.

Uansett: I motsetning til et annet «viktig» hiphopalbum av de siste dagene, roper ikke Little Simz på oppmerksomhet. Eller krangler med plateselskapet sitt i offentligheten.

Fra den magiske åpneren «Introvert» til den seige nest-sistelåten «How Did You Get Here» er dette en varm, gjennomtenkt og intrikat utgivelse. «Grey Area» er knappere og tydeligere poengtert, men egnet seg best som personlig nærlytting. Tro meg, jeg har prøvd. «Sometimes I Might be Introvert» fungerer derimot både i hodetelefoner og som stemning i bakgrunnen.

Simbiatu Ajikawo, som hun er født, har en flyt og tekstforståelse som går utenpå de meste annet. Der hun åpent omtaler egne indre demoner, og trekker paralleller mellom seg selv og Amy Winehouse. Og da er vi bare kommet til åpningslåten.

Produksjonen fra bestevenn Inflo er åpnere og mer organisk. Sault-produsenten utvikler seg stadig, og tilfører en helt ny og fyldig dybde i arrangement og beats.

Som både slekter på Bristol anno tidlig nittitall. Men også plukker inspirasjonskilder fra skjerpet syttitallssoul og gjør Billie EIlish-inspirerte tempovekslinger som om de var oppfunnet i London. Mens avslutteren «Miss Understood» er den beste låten Lauryn Hill ikke har laget de siste 23 årene.

I et av de litt for mange mellomøyeblikkene leser Emma Corrin banal livsfilosofi i skjæringspunktet mot Dalai Lama-floskler. Ved hjelp av prinsesse Diana-aksenten fra fjerde sesong av «The Crown» er det like deler smart og snodig.

«Sometimes I Might Be Introvert» er ikke den umiddelbare klassikeren som i alle fall jeg hadde håpet på i forkant. Til det sliter man med tendenser til samme skråsikre selvsikkerhet som både Kanye og Drake: Noen voksne kunne gjerne ha vært til stede og kuttet i kantene og strammet opp i midten.

Likevel er denne 27-åringen en artist som bør være åpenbar på alle festivalscener i nærmeste omkrets neste sommer. Fint om noen – om det så må godkjennes av FHI – kan fikse det.