Slik er Rajas klagenemnd

Hva er kunst og kultur, og hva er bare underholdning? Dét er det kulturminister Abid Q. Rajas uavhengige klagenemnd som avgjør.

Av Stein Østbø

Sist uke skrev VG om illusjonisten Alexx Alexxander som - etter å ha fått støtte ved to anledninger - plutselig fikk avslag fra Kulturrådet på likelydende søknader til Regjeringens coronastøtte-ordninger.

Begrunnelsen til avslaget var begrunnet med at «arrangementet er i hovedsak et underholdningsarrangement, og innebærer ikke i hovedsak formidling av et kulturelt eller kunstnerisk innhold».

Dette til tross for at ordet «underholdning» ikke er nevnt i ordningenes forskrift.

– For meg er det helt uforståelig at det som betegnes som underholdning ikke skal være kultur, og motsatt. Her snakker vi om en 5000 år gammel tradisjon med røtter fra det gamle Egypt. Jeg inviterer gjerne denne saksbehandleren til et av mine show slik at han kan se hvorfor dette er kultur, sa en fortvilet Alexx Alexxander til VG.

I forskriften heter det «arrangører som i hovedsak formidler eller gjør kunst og kultur tilgjengelig til allmennheten.»

Klager man på avslag i Kulturrådet, går klagen til Rajas klagenemnd. Den avgjør altså i aller siste instans om du har krav på Regjeringens coronastøtte-ordninger. Og om du bedriver kultur eller kun underholdning.

Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer består av seks personer, deriblant to jurister og en økonomisk rådgiver. Den ble oppnevnt av Abid Q. Rajas Kulturdepartementet tidlig i 2021 og er absolutt siste sjanse til å komme inn under Regjeringens stimulerings- og kompensasjonsordninger.

Klagenemnda mottar klager på enkeltvedtak fra Kulturrådet. Nemndas avgjørelser er endelige. Hitti i år har kun 23 klager av 128 behandlede saker blitt tatt til følge i Klagenemnda.

Alexx Alexxanders sak er nå på vei til Klagenemnda for endelig behandling.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er 50 dager, opplyser Klagenemnda. Da er Alexx Alexxanders høstturné - som starter om halvannen uke - nær slutten.

Statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet bekrefter overfor VG at definisjonsgrunnlaget for hva som er kultur og hva som er underholdning ligger først hos Kulturrådet, deretter hos Klagenemnda.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å trekke skillet mellom hva som er kunst og kultur og som faller inn under støtteordningen, og hva som faller utenfor. Det er Kulturrådet som avgjør dette, skriver hun i en epost og fortsetter:

– Både Kulturrådet og klagenemnda fatter sine vedtak etter selvstendige vurderinger i henhold til forskriften i hver enkelt sak. Denne ordningen skal ivareta hensynet til effektiv saksbehandling og armlengdes avstand, skriver Lind.

Når VG kontakter Klagenemnda er det nettopp denne armlengden nemnda trekker frem på direkte spørsmål om hvilke kriterier som ligger til grunn for å skille mellom underholdning og kunst/kultur.

– Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer behandler konkrete klagesaker og kan ikke på forhånd svare generelt på hvordan saker eller problemstillinger vil bli vurdert, da dette blant annet kan føre til at nemnda blir inhabil ved en eventuell senere behandling av saken, skriver seniorrådgiver Sunniva Mariero Leknes i Klagenemndssekretariatet i en epost.

FORTVILET: Turneklare Alexx Alexxander er fortvilet over at Kulturrådet plutselig definerer hans show som underholdning, noe som ikke gir han rett til støtte. Hans absolutt siste sjanse nå er at Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer omgjør Kulturrådets avslag.

Alexx Alexxander selv fortviler over å stange hodet i veggen til myndighetenes forklaring på hvorfor yrket hans brått er devaluert til underholdning, og presiserer at forestillingen hans i hovedsak handler om historiefortelling, dansenummer, lysdesign og musikk.

Forestillingen er dessuten satt sammen av landets beste og mest kjente koreografer og regissører, forteller han.

– Forestillingen min handler ikke om trylling, men er en spektakulær helaftens forestilling. Det jeg leverer er ikke trylleshow med ballonger og røde neser. Dette er et illusjonsshow av høy klasse som du bare ser sammenligning av i Las Vegas. Og ikke minst det eneste av sitt slag i Norge, sier Alexxander.

Daglig leder i hans produksjonsselskap The Entertainment Company, Gunborg Isaksen, minner om at det skal være plass til ulike sceneuttrykk i det norske kulturlandskapet.

– Det er videre min påstand at Alexx Alexxanders forestillinger utgjør en del av det etablerte kulturtilbudet. Det var imidlertid ingen forbehold om hvilke påståtte sektorer av kulturen forestillingene skulle representere da oppfordringen om å tilby kultur til folket kom fra Abid Raja. Dette var heller ikke nevnt i søknadskriteriene, sier Isaksen.

Disse seks personene utgjør Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangement:

LEDER: Professor ved det juridiske fakultet i Bergen, Tore Lunde, leder Klagenemnda for tilskudd til kulturarrangementer.

* Tore Lunde (57) - som leder Klagenemnda - er professor i rettsvitenskap.

* Kiran Aziz (35) er jurist. Hun har også vært forsker og foreleser i internasjonal skatterett på Handelshøyskolen BI.

* Daniel Nordgård (45) er førsteamanuensis i musikk, digitalisering og musikkindustri ved Universitetet i Agder. Han var også en kort periode daglig leder for Quartfestivalen i Kristiansand.

* Anne Margrete Fiskvik (56) er programrådsleder hos IM (Institutt for musikk) og har bakgrunn som danser, danseterapeut og koreograf, og disputerte i 2006 med Norges første doktorgrad innenfor danseforskning.

* Morten Thuve (54) er partner og leder for offentlig sektor i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

* Elin Melberg (44) er visuell kunstner og kurator.