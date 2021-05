«PARADISE HOTEL»: Flere tidligere deltagere i den svenske versjonen av realityserien forteller om seksuell trakassering under innspilling. Foto: Careyes

Svenske «Paradise hotell»: Flere tidligere deltagere forteller om seksuell trakassering

De tidligere deltagerne i svenske «Paradise hotell» anklager produksjonsselskapet Mastiff for å dysse ned hendelsene.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I april fortalte de svenske «Paradise Hotel»-deltagerne Jennifer Paatere (23) og Annie Dahlberg (24) at de ble utsatt for overgrep under innspillingen av årets sesong av realityprogrammet.

Det var ikke før hendelsen ble vist på TV flere måneder etter innspillingen, at saken ble politianmeldt. Kort tid etter åpnet svenske påtalemyndigheter etterforskning, og hele sesongen er nå fjernet fra strømmetjenesten til Nent.

I etterkant har svenske P3 Nyheter gjort en større undersøkelse blant tidligere deltagere i realityserien. 11 av de 20 deltagere som radiokanalen har snakket med sier at de selv har opplevd eller sett noen form for seksuell trakassering i programmet.

Ifølge P3 Nyheter anklager i tillegg flere av deltagerne produksjonsselskapet Mastiff for å dysse ned hendelsene.

Blant dem er Camilla Skallerberg, som var deltager i realityprogrammet i 2019.

Skallerberg går ikke inn på detaljer, men forteller at hun under innspilling opplevde en ubehagelig hendelse, og at hun ikke fikk lov til å fortelle om det.

– De ba meg slutte å snakke om det, for det blir ikke sendt på TV og da er det ingen grunn til å snakke om det, sier hun til radiokanalen.

Mastiff avviser på sin side anklagene.

Direktør Matilda Snöwall i Mastiff skriver i en e-post til P3 Nyheter at overgrep ikke får finne sted i programmet og at man har tydelige retningslinjer for hvordan deltagerne skal oppføre seg mot hverandre.

Ifølge Snöwall finnes det ikke en kultur i produksjonen for å dysse ned slike hendelser, men det jobbes nå internt i Mastiff med disse spørsmålene.