TRUSSEL: Benjamin Falmark Foss sier noen har sendt inn en falsk bombetrussel i hans navn. Det ødela gårsdagens direktesending for Youtube-profilen.

Youtube-profil: Fikk politiet på døren etter mistanke om bombetrussel

Livesendingen endte brått da politiet dukket opp hos Benjamin «Tappelino» Falmark Foss: – Noen hadde sendt en falsk bombetrussel fra min vipps-profil, sier Youtuberen.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det kalles «spoofing», sier Benjamin Falmark Foss (22), også kjent som Tappelino.

Mandag kveld hadde Foss sin vanlige livestream (direktesending red.anm.) på hans streamingkanal «TappeStream». Men mot slutten av sendingen ble han brått avbrutt. Politiet hadde vært hos hans mor, der han har sin adresse, og en melding fra søsteren ga beskjed om at de nå var de på vei til ham.

– Noen hadde sendt en falsk bombetrussel fra min vipps-profil. Det er ganske enkelt å gjøre, og det kalles «spoofing». Gjennom ulike tjenester kan man forfalske et nummer. Denne trusselen ble sendt fra et nummer som er registrert i mitt navn, forklarer Foss.

Politiet bekrefter bombetrussel

Politiet i Oslo bekrefter at de fikk inn en bombetrussel mandag.

– Den ble vurdert som uspesifikk, i likhet med mange av disse truslene. Det vil si vurdert som at det ikke var hold i den, sier Unni Grøndal, pressesjef i Oslo politidistrikt, og legger til:

– Oslo politidistrikt får forholdsvis hyppig inn meldinger om bombetrusler som blir fremsatt. Disse blir undersøkt og vurdert av en egen gruppe.

Når VG spør om det var snakk om en bombetrussel fra Foss, om politiet var hjemme hos ham og om politiet hadde ransakelsesordre, svarer Grøndal følgende:

– Jeg har ikke mer informasjon å gi, og kan ikke bekrefte dine opplysninger. Saken etterforskes.

– Litt anstrengt

Youtuberen påpeker at han fremdeles er siktet av politiet.

– Hva tenker du om at politiet kom på døren da?

– Det er bra de tar det på alvor. Først var de veldig harde og konfronterende. Ettersom jeg har vært utsatt litt for dårlig behandling av politiet før, startet jeg med å filme dem. Da blir det litt anstrengt, sier Foss.

Det er ikke første gang politiet har dukket opp hos ham under en livestream. I 2018 anmeldte Mia Landsem (21) den norske Youtube-profilen Benjamin Falmark Foss (20) for for brudd på privatlivets fred og hensynsløsatferd. Anmeldelsene ble henlagt året etter på grunnlag av bevisets stilling, skrev NRK.

Foss er kjent for såkalte «exposed»-videoer, der han har kommet med til dels grove beskyldninger mot – i hovedsak – andre i det norske Youtube-miljøet.

I januar 2018 ble Foss dømt for ærekrenkelser i Oslo tingrett, og måtte betale Youtuber og Farmen Kjendis-deltager Dennis Vareide 140.000 kroner i oppreisning og saksomkostninger.

Nå har han omkring 43.000 følgere på sin Youtube-kanal.

Denne mandagen kom politiet altså på grunn av en bombetrussel – noe Foss nektet tvert. Politiet hadde en muntlig ransakelsesordre, men ifølge Foss nektet han dem å komme inn. Siden politiet først hadde vært hos moren, ifølge Foss, fikk han tid til å forberede seg på at de kom.

– Jeg måtte bare låse meg fast på at det ikke var greit at de skulle komme inn. Tidligere har de holdt på for eksempel PC-en min i månedsvis. Det ville jeg ikke skulle skje nå.

Etter hvert ble han med politiet ut i bilen. Der gjorde de et avhør, noe som var greit for Foss. Han ville bare ikke ha dem inn i leiligheten. Ifølge Youtuberen tok det omtrent en time.

Etter hvert følte han at han fikk en god tone med politiet, og at fikk oppklart saken.

– De måtte sikte meg for å få ransakelsesordre, men det virker som de har skjønt greia nå.

– Hva er greia?

– Jeg har mange mennesker som er kritiske til meg. Jeg går hardt ut mot mangt og mange, derfor er det vanskelig å vite hvilken gruppe det var som sendte denne trusselen denne gangen.

– Det er dritskummelt

Foss snakker om «spoofing», som betyr å forkle en kommunikasjon fra en ukjent kilde som en kjent, pålitelig kilde. Det er det han mener har skjedd med ham.

I tillegg forteller han om «swatting». Sistnevnte er mer normalt i USA. Det handler om at noen lurer beredskapstjenesten til å sende et politi til en annen persons adresse.

Ifølge CNN kan «swatting» ha fatale konsekvenser.

– Jeg fordømmer dem som gjør disse greiene. Det har ledet til at folk har blitt skutt og drept i USA. At det liksom skal komme til Norge, det er dritskummelt. Men så har vi heldigvis litt mer moderat politi her i landet.

Til slutt avslutter Foss med at han har stor respekt for politiet og autoriteter, noe han tror de fleste av hans følgere er klar over, men han sier det er mange utenfor hans følgerkrets som ikke alltid er klar over det. Det synes han er synd.