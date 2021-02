UTE: Espen Thoresen valgte å trekke seg fra «Farmen kjendis» i finaleuken fordi han ikke hadde mer og gi, og han hadde fått opplevd det han ville. Foto: Alex Iversen, TV 2

Vraket fra «Farmen kjendis»-finalen: − Forstår ikke logikken

Espen Thoresen fikk ikke delta i finalen av «Farmen kjendis» fordi han trakk seg fra oppholdet. Thomas Felberg, som også trakk seg, fikk derimot lov.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

I den store finalen av «Farmen kjendis» samles som vanlig alle deltagerne som har deltatt gjennom sesongen. Eller, alle utenom Thoresen.

Tirsdag valgte Thoresen å trekke seg fra finaleuken. Som følge av det fikk han ikke lov til å delta i finalen.

– Jeg synes det var synd. Hadde noen sagt det til meg, så ville jeg bare fortsatt i konkurransen. Om ikke annet bare for å stemme.

I ettertid av finale-innspillingen fikk han vite at Thomas Felberg, som trakk seg få dager tidligere, derimot var til stede i finalen.

– Det stusset jeg over og syntes var rart, sier Thoresen.

Begge to trakk seg, men det var altså kun Thoresen som ikke fikk delta i finalen.

– Jeg stusset jo også over det. Jeg ville gjerne hatt han der ved min side, og savnet jo selvfølgelig min gode Oslo-venn, sier Felberg til VG.

Forstår ikke logikken

TV 2 sier Felberg er med i finalen fordi han gikk ut i en konkurransesituasjon.

– Han valgte å tape tvekampen mot Lasse ved å ikke gjennomføre den. Espen trakk seg etter at han hadde gjennomført hinderløypen, og valgte å ikke gå videre i konkurransen, sier pressesjef i TV 2 Jan Petter Dahl.

Til det sier Thoresen følgende:

– Jeg forstår ikke logikken. Jeg valgte jo å ikke gjennomføre neste konkurranse som var teori.

KOMIKER: Espen Thoresen blir ikke å se i finaleepisoden, fordi han trakk seg fra konkurransen. Foto: Espen Solli, TV 2

Thoresen valgte å trekke seg fordi han hadde fått opplevd det han ville.

– Jeg hadde jo vært gjennom mer enn alle andre der inne. Jeg hadde vært i begge kjempehyttene, vunnet «Torpet» og vært i tre dueller. Jeg hadde nådd det jeg ville, og hadde ikke mer å gi.

Selv om han hadde hatt et supert opphold, legger han ikke skjul på at han var sliten både fysisk og psykisk.

For Thoresen var dermed oppholdet over for andre gang. I uke to røk han nemlig ut etter tvekamp mot Terje Sporsem, men kjempet seg tilbake på gården i sidekonkurransen «Torpet».