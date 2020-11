DISCOHELT: Jonathan Floyd har laget en nostalgisk kjempe av en diskolåt i samarbeid med Arif. Foto: Yvonne Haugen/Toothfairy

Nye låter uke 47

En fantastisk norsk discolåt og et mindre fantastisk forsøk på lene seg på en viral suksess dukker opp blant det VG har plukket ut av de nye låtene denne uken.

Oppdatert nå nettopp

Ava Max - «My head & My heart»

Følg med nå: Amanda Ava Koci sin nye låt lener seg tung på ATC sin 2000-hit «Around the World (La La La La La)». Den hadde en mer enn grei oppsving i remikset versjon så sent som i fjor. Og er _egentlig_ en cover av russiske Ruki Vverh! sin «Pesenka», som for øvrig er russisk for, eh, SANG.

Ava Max sin «inspirert av»-versjon utviser hennes fulle stemmeprakt, og fint lite annet. Å kalle dette en låt er egentlig en fornærmelse mot alle som lever av å slå sammen enkle akkorder i stocktjenester rundt forbi.

Det er ikke den verste «Pesenka»-coveren, om noen har lyst til å føre regnskap. Likevel virker verken hode eller hjerte skikkelig påskrudd.

Jonathan Floyd feat. Arif - «Heartbreaker»

Denne Oslo-ungdommen er ikke gammel nok til å komme inn på nattklubbene som eventuelt åpner igjen når vaksinene kommer. Likevel lager rundt 18 år gamle Floyd mørk og hjerteknusende skarp dansbar musikk for altfor sene kvelder.

Hans femte singel er et bekmørkt lite mirakel. Der han får støtte av Arif til å virkelig løfte seg til det beste av norsktalende popdisko siden, tja, Plann? «Heartbreaker» lener seg melankolsk fengende mot både The Weeknd, Dua Lipa og Michael Cretus Sandra-produksjoner. Fullstendig uten narkotikaforbruket til førstnevnte.

Girl in Red «Two Queens in a King Sized Bed»

En slags musikal-klingende julelåt fra Hortens globale indiehelt. «Two Queens in a King Sized Bed» bygger seg opp som en lettsvinsende versjon av noe Mariah Carey kunne laget i en passe alternativt univers.

Ikke minst om hun hadde Sondre Lerche som medlåtskriver. Den leveres med et nydelig, snubelte pianoriff og masse romklang.

Marie Ulven mangler egentlig et enda større og luftigere refreng for å virkelig løfte julestemningen gjennom taket. Samtidig er det denne nedtonede jubelen og fortellergleden i teksten som gjør at dette havner på den riktige siden av snødekt, mistelteinfraværende hjertevarme.

GIRL IN RED: Her avbildet på NRK P3 gull i 2018. Foto: Fredrik Solstad

Jason Derulo, Nuka «Love Not War (The Tampa Beat)

Derulo lot som om han la ut samarbeidet med Nuka som en kommende mulighet på Tik Tok for en knapp uke siden. Selvsagt var det ferdige resultatet mye tettere på ferdig enn som så. Muligens. Det er godt mulig at «Love Not War» er laget på under en uke.

Den tar tross alt Nukas «Tampa Curhat Beat» og slenger på noe babbel om «make love not war». Resultatet fungerer til nøds bedre enn versjonen som har versert en stund med Matisyahus«Jerusalem» sauset inn i seg.

Likevel er den mest et fantasiløst og skrøpelig forsøk på å ta eierskap til en musikalsk megatrend. Ikke hjelp ham med det.

TERNINGKAST 1: Jason Derulo, her på Sentrum scene i 2014. Foto: Frode Hansen

Shawn Mendes & Justin Bieber - «Monster»

Ny samarbeidslåt fra Bieber, som vel knapt har hatt alenekreditering på noe som helst de siste årene. Shawn Mendes har jo for så vidt sine største hitøyeblikk sammen med andre han også. Akkurat dette samarbeidet mellom to av Canadas store stjerner har ryktene versert om en stund.

Teksten inkluderer flere personlige innrømmelser fra Bieber. Samtlige relatert til låtens hovedtema: Berømmelsens bakside. Den bygges rundt et lavmælt retro-soularrangement som definitivt gjør låten til et større monster enn den egentlig er. Et kvalitetstegn i seg selv, det.

BIEBER: Her i Norge i 2016. Foto: Mattis Sandblad

Emma Steinbakken - «Stay With Me»

Emma Steinbakken skulle turnert med Astrid S på denne tiden, og kronet året med denne poprolige julesangen. «Stay With Me» er altså fra sesong 2 fra den norske Netflix-serien «Hjem til Jul». Sånn høres den selvsagt også ut. En ballade som venter på å ta av, i et nydelig nedpå refreng som faktisk løfter låten mye mer enn man først skulle tro.

Steinbakken har definitivt stemmen til at det en gang vil være like naturlig at Astrid S varmer opp for henne. Men fremdeles ikke helt låtene.

TERNINGKAST 4: Emma Steinbakken. Foto: Odin Jæger

Egil Olsen - «Mouths to feed»

En av nasjonens mest finurlige låtskrivere lager den ærligste og rareste låten om å leve i vanskelige tider. «Mouths to feed» en nydelig knirkete sak i skjæringspunktet mellom det Eels han egen lignet på, og selveste Tom Waits rundt «Mule Variations». Verset er humrende vittig, refrenget like så gøy som det er selvironisk trist.

Olsen er generelt bedre live enn på plate, noe de som har fulgt med på streamkonsertene hans har fått bekreftet. Her er han tett på å få til det samme inn i innspilt versjon. For øvrig må slutten her være det mest helhjertede forsøket på å bryte ned egen stemme siden Ole Paus begynte å røyke.

Miley Cyrus feat. Dua Lipa- «Prisoner»

Årets virkelige superstjerne, Dua Lipa, forenes med Cyrus sin raspende stemme i en åttitalls-klingende rockelåt. Det er nikk til både Thelma og Louise-og John Waters i musikkvideoen (før den bryter med veldig mange smittevernregler). «Prisoner» stjeler greit fra Michael Jacksons «Beat It» og snusker på soundtracket til «Flashdance».

Trommene er skitne og skranglete, gitarene og synthene nesten sjøsyke, som om de ble spilt inn for førti år siden og nylig oppdaget på et et loppemarked. Fengslende godt er det på alle måter.

Publisert: 20.11.20 kl. 12:15 Oppdatert: 20.11.20 kl. 12:27